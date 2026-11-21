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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। शहर के प्रमुख चौराहों में शामिल राजीव चौक को अब भारतीय कला और संस्कृति की पहचान के रूप में विकसित किया जाएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने चौराहे के सौंदर्यीकरण की पहल शुरू की है। इसके तहत यहां बने पिलर्स पर भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां उकेरी जाएंगी। इस काम की जिम्मेदारी गुवाहाटी से बुलाए गए कलाकारों की टीम को सौंपी गई है।जीएमडीए की प्रवक्ता नेहा शर्मा ने बताया कि कलाकार राजीव चौक के पिलर्स पर भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। इसका उद्देश्य चौराहे को आकर्षक और कलात्मक स्वरूप देने के साथ शहर के बुनियादी ढांचे को सांस्कृतिक पहचान प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि जीएमडीए की ओर से राजीव चौक के आसपास पहले ही बड़े स्तर पर पौधारोपण कराया जा चुका है। इससे क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और आसपास के वातावरण को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि अब पिलर्स पर कलाकृतियां तैयार कराकर चौराहे के सौंदर्यीकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है।यह पहल शहर के प्रमुख मार्गों, सार्वजनिक स्थलों और चौराहों को सुंदर बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। राजीव चौक के बाद शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर भी इसी तरह के कलात्मक और सौंदर्य सुधार से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। जीएमडीए का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे में कला, संस्कृति और हरियाली का समावेश कर सार्वजनिक स्थलों को अधिक आकर्षक बनाना है। जीएमडीए की ओर से राजीव चौक के आसपास पहले ही बड़े स्तर पर पौधरोपण कराया जा चुका है। क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के साथ आसपास के वातावरण को भी बेहतर बनाया जा सके।