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- पारंपरिक प्लेसमेंट गतिविधियों से आगे बढ़कर इंटर्नशिप, शोध, मेंटरिंग और कौशल विकास के माध्यम से उद्योग के साथ स्थायी साझेदारी बनानी होगी-उद्योग-अकादमिक सहयोग और भविष्य के लिए तैयार पेशेवरों पर जोर-दिल्ली-एनसीआर के दिग्गज एचआर लीडर्स ने साझा किए अनुभवसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-51 स्थित गुरुग्राम विश्वविद्यालय के परिसर में एचआर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का विषय एआई के युग में मानव संसाधन का भविष्य था। मुख्य अतिथि एआईसीटीई के पूर्व चेयरमैन प्रो. (डॉ.) आरए यादव कॉन्क्लेव रहे।इसमें प्रख्यात शिक्षाविदों, कॉर्पोरेट लीडर्स, एचआर पेशेवरों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और मानव संसाधन प्रबंधन में उभरते रुझानों, चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श किया। कॉन्क्लेव का आयोजन प्रबंधन विभाग और औद्योगिक संबंध एवं कॉर्पोरेट मामले सेल की ओर से किया गया। इसमें कॉन्शिएंटो आयोजन साझेदार और कम्युनिटी सामुदायिक साझेदार के रूप में शामिल रहे। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) संजय कौशिक ने अध्यक्षीय संबोधन में उद्योग-अकादमिक सहयोग के बढ़ते महत्व, एआई आधारित परिवर्तन और भविष्य के लिए तैयार पेशेवरों को विकसित करने पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को पारंपरिक प्लेसमेंट गतिविधियों से आगे बढ़कर इंटर्नशिप, शोध, मेंटरिंग और कौशल विकास के माध्यम से उद्योग के साथ स्थायी साझेदारी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेज तकनीकी परिवर्तन के युग में मानवीय क्षमताएं, नैतिक नेतृत्व और अनुकूलनशीलता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगी। एचआर लीडरशिप कॉन्क्लेव जैसी पहलों के माध्यम से हमारा उद्देश्य उद्योग-अकादमिक साझेदारी को मजबूत करना और अपने विद्यार्थियों के लिए उद्योग जगत के नेताओं से सीखने, नवाचार करने और भविष्य के लिए तैयार पेशेवर बनने के सार्थक अवसर पैदा करना है।कॉन्क्लेव में दो पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। इसमें उद्योग जगत के विशिष्ट वक्ताओं अंजलि सचदेवा, नीरज नारंग, हनीश दीवान, सुमित सिंगला, प्रवीण सहरावत, लीना, तन्वी मित्तल, समीर मिरानी, विजय और दीपक कपूर ने बदलते कार्यस्थल और एचआर नेतृत्व के भविष्य पर अपने पेशेवर अनुभव और दृष्टिकोण साझा किए। इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) अमरजीत कौर, डीन, अकादमिक मामले एवं डीन, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय ने इस पहल को अपना समर्थन दिया। प्रबंधन विभाग की अध्यक्ष डॉ. सुरभि गोयल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कॉन्क्लेव ने उद्योग-अकादमिक जुड़ाव को मजबूत करने, पेशेवर ज्ञान के आदान-प्रदान और विद्यार्थियों को कॉर्पोरेट जगत की बदलती मांगों के लिए तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।इस कार्यक्रम में डॉ. कमलेश व्यास, पार्टनर, डेलॉयट और सौरभ गुप्ता हेड इंडिया वीजा सर्विसेज एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स, वीएफएस ग्लोबल विशिष्ट अतिथि रहे।