मानेसर सेक्टर-1 के पीजी और गेस्ट हाउस को नोटिस मिलने से लोग परेशानसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। मानेसर के सेक्टर-1 में स्थित पीजी और गेस्ट हाउस को बंद किए जाने को लेकर प्रशासन नोटिस भेज रहा है। इसको लेकर आईएमटी मानेसर में काम करने वाले लोग घबरा गए हैं। आईएमटी मानेसर उद्योग संघ के महासचिव मनोज त्यागी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग मंत्री राव नरबीर को पत्र लिखकर कहा है कि मानेसर एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, मगर यहां आकर काम करने वालों के लिए हॉस्टल, पीजी, गेस्ट हाउस आदि नहीं है। सेक्टर-1 के रिहायशी इलाके में यहां काम करने वालों को रहने की सुविधा मिलती है। यदि इस पर रोक लग गई तो हजारों कामगारों के समक्ष आवास का संकट उत्पन्न हो जाएगा। संगठन ने राजस्थान एवं चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा में भी पीजी, होम-स्टे और गेस्ट हाउस के संचालन के लिए स्पष्ट एवं व्यावहारिक नीति बनाई जाए।संगठन का मानना है कि सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द से जल्द नीति लागू करनी चाहिए। जब तक पीजी और होम-स्टे पॉलिसी तैयार नहीं होती, तब तक ऐसे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने से बचना चाहिए, ताकि उद्योगों एवं आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो। आईएमटी मानेसर में लाखों लोग विभिन्न उद्योगों में काम करते हैं और उनमें से बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने कार्यस्थल के आसपास पीजी और किराये के आवासों में रहते हैं। यदि इन सुविधाओं को अचानक बंद कर दिया गया तो उद्योगों के सामने कर्मचारियों की भारी कमी उत्पन्न हो सकती है। उद्योगों को अपना संचालन जारी रखना कठिन हो जाएगा तथा निवेश एवं रोजगार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हरियाणा सरकार को उद्योगों की जरूरतों, कामगारों की आवासीय समस्याओं तथा शहरों के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित एवं व्यावहारिक पीजी एवं होम-स्टे पॉलिसी शीघ्र लागू करनी चाहिए। संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि सेक्टर-1 में जारी नोटिस एवं कार्रवाई पर तत्काल पुनर्विचार किया जाए और नई नीति लागू होने तक पीजी एवं गेस्ट हाउस संचालकों को राहत प्रदान की जाए।