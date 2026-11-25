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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डॉ. पंकज ने बुधवार को 30 से अधिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। इस बैठक का उद्देश्य शहर की नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना और स्थानीय समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने अपने इलाकों की विभिन्न समस्याएं निगमायुक्त के समक्ष रखीं।चर्चा के दौरान सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, सड़क बत्ती और पेयजल आपूर्ति जैसे कई मुद्दे उठाए गए। सामुदायिक केंद्रों, बागवानी, पार्कों, सड़कों और सीवर व्यवस्था से संबंधित समस्याओं पर भी विस्तार से बात हुई। निगमायुक्त ने सभी संयुक्त आयुक्तों और कार्यकारी अभियंताओं को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की आरडब्ल्यूए के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें। डॉ. पंकज ने अधिकारियों को स्थानीय समस्याओं का प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अनावश्यक देरी से बचने और प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया।निगमायुक्त डॉ. पंकज ने बताया कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाएं देना है। उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि नागरिकों की अपेक्षाओं से सीधे जुड़े होते हैं। इसलिए उनके सुझाव और प्रतिक्रिया निगम के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को आरडब्ल्यूए के साथ नियमित समन्वय रखने के निर्देश दिए गए। निगम का प्रयास है कि केवल शिकायतें दूर न हों, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाओं का अनुभव भी हो।