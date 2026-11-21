मानेसर। कुकडोला गांव में तेंदुआ दिखाई देने की सूचना से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार, तीन दिन पहले गांव में तेंदुए के पंजों के निशान दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। विभाग की टीम मौके पर पहुंची और निशानों की तस्वीरें लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है।ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पहले भी कई बार तेंदुआ दिखाई दे चुका है। अब पंजों के निशान मिलने से लोगों को आशंका है कि तेंदुआ आबादी वाले क्षेत्र में भी आ सकता है। इससे गांव के लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीण सतपाल रोहिला, तेजपाल यादव और कृष्ण ने बताया कि कुकडोला में काफी संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे में तेंदुए की मौजूदगी की आशंका को देखते हुए वन विभाग को जल्द प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने विभाग से गांव और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते तेंदुए का पता लगाया जाना जरूरी है, ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके और किसी अप्रिय घटना की आशंका को टाला जा सके। वन विभाग की टीम पंजों के निशानों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही इलाके में तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि हो सकेगी।