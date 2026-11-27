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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। मिलेनियम सिटी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम वार्षिक कार्ययोजना-2027 तैयार करेगा। इसके तहत सड़कों, फुटपाथों और ग्रीन बेल्ट में मिट्टी के खाली हिस्सों को खत्म किया जाएगा। धूल नियंत्रण के लिए सफाई मशीनों, एंटी स्मॉग गन और धूल मुक्त अभियान की नियमित निगरानी होगी। निगमायुक्त डॉ. पंकज ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सड़कों, फुटपाथों, सेंट्रल वर्ज और ग्रीन बेल्ट में मिट्टी के खाली हिस्से नहीं होने चाहिए। इसके लिए शुरू से अंत तक पक्की सड़क और फुटपाथ बनाए जाएं। खाली स्थानों पर घास और हरियाली विकसित की जाए। फुटपाथों का निर्माण भी निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया जाए।निगमायुक्त ने कचरा, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके लिए रात्रि गश्त बढ़ाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मौके पर जाकर सफाई मशीनों और एंटी स्मॉग गन के संचालन की जांच करेंगे।पटौदी, फर्रुखनगर और सोहना में बनेंगे मलबा संग्रह केंद्रनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की अवैध डंपिंग रोकने के लिए तीन जगह संग्रह केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें पटौदी, फर्रुखनगर और सोहना शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजमार्गों और सर्विस लेन की नियमित मशीनों से सफाई कराने के निर्देश दिए गए। ग्रीन बेल्ट को भी सुरक्षित किया जाएगा। इससे वहां कचरा और मलबा डालने पर रोक लग सकेगी।वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र, पार्किंग सुविधाओं और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पर भी चर्चा हुई। बैटरी बदलने के केंद्र विकसित करने पर भी विचार किया गया। इसके अलावा सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने और स्मार्ट ट्रैफिक लाइट से जुड़े कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए।निगमायुक्त ने एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों को उद्योग विहार की सड़कों की स्थिति सुधारने को कहा। उन्होंने नियमित सफाई कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में एनएचएआई, जीएमडीए, एचएसवीपी, एमसीजी, एचएसआईआईडीसी, पीडब्ल्यूडी और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।वार्डों में व्यक्तिगत निगरानी की पार्षदों से अपीलशहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम ने जमीनी स्तर पर प्रयास तेज करने की पहल की है। निगम ने सभी पार्षदों से अपने-अपने वार्डों में प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों की निगरानी करने की अपील की है। उनसे इन प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाने को भी कहा गया है।पार्षदों से अपने वार्डों में सड़कों की गहन सफाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है। सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सड़कों और किनारों पर जमा मिट्टी हटवाई जाए। धूल को नियमित रूप से साफ करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इससे धूल उड़ने से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकेगा।सर्दियों में ठंड से बचने के लिए कूड़ा और प्लास्टिक जलाने की घटनाओं पर चिंता जताई गई। निगम ने ऐसी गतिविधियां रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। इसके लिए पार्षदों से सामाजिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लेने को कहा गया। इनमें गैर सरकारी संगठन और आरडब्ल्यूए भी शामिल हैं। इनके माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े तथा कंबल वितरित कराने का अनुरोध किया गया।