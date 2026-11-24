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आरोपियों के कब्जे से 5 किलो 318 ग्राम गांजा, 120.87 ग्राम हेरोइन/चिट्टा और 20.58 ग्राम स्मैक बरामदअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। मानेसर जोन में बिलासपुर थाना इलाके के अंतर्गत आते बोहड़ा कलां और आस-पास के क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थ का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। अवैध नशीले पदार्थ के बड़े सप्लायरों से लेकर बिचौलिये और सेवन करने वालों का यहां एक बड़ा नेटवर्क है। पुलिस ने बीते 15 दिनों में 21 प्राथमिकी दर्ज कर यहां 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। ़26 आरोपियों में 21 आरोपी जिला गुरुग्राम के स्थायी निवासी हैं। दो आरोपी चरखी दादरी और तीन आरोपी बिहार के निवासी हैं। आरोपियों के कब्जा से कुल 5 किलो 459.45 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। इसमें 5 किलो 318 ग्राम गांजा, 120.87 ग्राम हेरोइन/चिट्टा तथा 20.58 ग्राम स्मैक शामिल है।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बोहड़ा कलां क्षेत्र समेत विभिन्न इलाकों में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, खरीद और सेवन संबंधी लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं, जिन पर कार्रवाई की गई है। गुरुग्राम पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अपने आसपास अवैध नशे की बिक्री, खरीद अथवा सेवन से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते ऐसे असामाजिक तत्वों को काबू करके उनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही की जा सके।