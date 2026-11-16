Gurugram News: पटौदी सिटी पुलिस चौकी की जर्जर इमारत, पुलिसकर्मी-फरियादी खतरे में

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संवाद न्यूज एजेंसीपटौदी। पटौदी शहर की सिटी पुलिस चौकी की इमारत बेहद जर्जर हालत में है। यह पुलिसकर्मियों के साथ-साथ शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों के लिए भी खतरा बनी हुई है। आजादी के बाद बनी यह पुरानी इमारत कई दशकों से खराब है।छत और दीवारों से लगातार प्लास्टर गिर रहा है, फिर भी पुलिसकर्मी इसी भवन में ड्यूटी करने को मजबूर हैं। पटौदी विधानसभा क्षेत्र की करीब ढाई लाख से अधिक आबादी को देखते हुए नए थाने की जरूरत महसूस हुई। वर्ष 2021 में पटौदी के हुड्डा सेक्टर में नया पुलिस थाना बना। इसके बाद वर्ष 2022 में पुराने थाने की इमारत को सिटी पुलिस चौकी का नाम दिया गया। चौकी का दर्जा बदलने के बावजूद इमारत की स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। चौकी में कुल 25 पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिनमें एक एसआई चौकी प्रभारी, तीन एएसआई और सात हेड कांस्टेबल शामिल हैं।छह गांवों और शहर की जिम्मेदारीयह चौकी नरहेड़ा, बासपदमका, मुमताजपुर, सफेदारनगर, ऊंचा माजरा और नया गांव सहित छह गांवों की जिम्मेदारी संभालती है। पटौदी शहर के लोगों की शिकायतें भी इसी चौकी में सुनी जाती हैं। पुलिसकर्मियों के लिए केवल तीन कमरे हैं, जिनकी छतें और दीवारें जगह-जगह से उखड़ रही हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों और फरियादियों की सुरक्षा को देखते हुए चौकी की इमारत की मरम्मत अथवा नए भवन की व्यवस्था करना जरूरी हो गया है