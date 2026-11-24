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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। नवंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी तक मिलेनियम सिटी में सर्दी ने पूरी तरह दस्तक नहीं दी है। सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का अहसास हो रहा है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है। मौसम के इस बदलते मिजाज के चलते लोगों को एक ही दिन में सर्दी और गर्मी दोनों का सामना करना पड़ रहा है।सुबह घर से बाहर निकलने वाले लोग अब गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। सैर करने वाले लोग और नौकरी पर जाने वाले कर्मचारी स्वेटर, जैकेट और हल्के गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। वहीं, दोपहर होते-होते धूप तेज हो जाती है, जिससे गर्म कपड़ों में रहना मुश्किल होने लगता है। ऐसे में लोगों को मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ रहा है।दिन और रात के तापमान में अंतरमंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा। रात और सुबह के तापमान में गिरावट के कारण ठंडक बढ़ रही है, लेकिन दिन का तापमान अभी भी गर्मी का अहसास करा रहा है।आने वाले दिनों में साफ रहेगा मौसममौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। ऐसे में फिलहाल सुबह और शाम की ठंडक जारी रहने के आसार हैं, जबकि दोपहर में धूप का असर बना रहेगा।