शहर चुनें

अपना शहर चुनें

विज्ञापन
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram ›   ????????? ?? ?? ????? ?? ????? ???, ????? ?? ???

????????? ?? ?? ????? ?? ????? ???, ????? ?? ???

Noida Bureauनोएडा ब्यूरो Updated Wed, 20 Feb 2019 11:42 PM IST
ख़बर सुनें

विज्ञापन
विज्ञापन
·¤æÂÇ¸Uèßæâ ·¤ÅU ÂÚU ·ñ´¤ÅUÚU âð ÅU·¤ÚUæ§ü ·¤æÚU, ×çãUÜæ ·¤è ×õÌ
×æÙðâÚUÐ »æ¢ß çâ¢ÏÚUæßÜè ·ð¤ Âæâ ×´»ÜßæÚU ÎðÚU ÚUæÌ ãUæ§ßð ÂÚU ãéU§ü Öèá‡æ âÇ¸U·¤ ÎéƒæüÅUÙæ ×ð´ °·¤ ×çãUÜæ ·¤è ×õÌ ãUô »§üÐ ÁÕç·¤ ×çãUÜæ ·¤æ ÂçÌ °ß¢ Îô Õ‘¿ð »¢ÖèÚU M¤Â âð ƒææØÜ ãUô »°Ð ©U‹ãð´U ¥SÂÌæÜ ×ð´ ÖÌèü ·¤ÚUæØæ »Øæ ãñUÐ ÁãUæ¢ ©UÙ·¤æ §ÜæÁ ¿Ü ÚUãUæ ãñUÐ ßãUè´ ÕéÏßæÚU ·¤ô ×çãUÜæ ·ð¤ àæß ·¤æ ÂéçÜâ Ùð ÂôSÅU×æÅüU× ·¤ÚUßæØæÐ
ÂôSÅU×æÅüU× çÚUÂôÅüU Ùð ×æ×Üð ·¤ô ©UÜÛææ çÎØæ ãñUÐ È¤ôÚð´Uçâ·¤ çßàæðá™æ ÇUæò. ÎèÂ·¤ ×æÍéÚU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÎéƒæüÅUÙæ ×ð´ ×çãUÜæ ·¤ô ¿ôÅðU¢ Ü»è ãñ´U, Üðç·¤Ù ©Uâð §â ÌÚUãU ·¤è ¿ôÅU ÙãUè´ ãñU, çÁââð ©Uâ·¤è ×õÌ ãUô Áæ°Ð ©Uâ·ð¤ »Üð ÂÚU çÙàææÙ ç×Üð ãñU¢Ð ÂôSÅU×æÅüU× ×ð´ ©Uâ·¤è ×õÌ ·¤æ ·¤æÚU‡æ Î× ƒæéÅUÙæ ÕÌæØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ ×æ×Üð ·¤è Áæ¢¿ ·¤ÚU ÚUãðU âãUæØ·¤ ©UÂçÙÚUèÿæ·¤ ×ôãU×Î ÁæçãUÎ ¹æÙ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÎéƒæüÅUÙæ §ÌÙè ÁÕÚUÎSÌ Íè ç·¤ »æÇ¸Uè ·ð¤ ÂÚU¹‘¿ð ©UÇ¸U »°Ð Üô»ô´ Ùð ×éçà·¤Ü âð »æÇ¸Uè ×ð´ È¢¤âð Üô»ô´ ·¤ô ÕæãUÚU çÙ·¤æÜæÐ
ÂéçÜâ ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤ ¥ßÜÚU ÚUæÁSÍæÙ ·ð¤ »æ¢ß ÎôâðÁ àæðÚU çâ¢ãU (30) ¥ÂÙè ÂˆÙè ¥æÚUÌè (28) ß Îô Õ‘¿ð çÁßæ¢âè (6) ¥õÚU Îÿæ (4) ·ð¤ âæÍ »æçÁØæÕæÎ ©UžæÚU ÂýÎðàæ çSÍÌ ¥ÂÙð ÜñÅU ÂÚU ÜõÅU ÚUãðU ÍðÐ ÎðÚU ÚUæÌ çâ¢ÏÚUæßÜè ¿õ·¤ ·ð¤ Âæâ ©UÙ·¤è Ùð€âæ »æÇ¸Uè ÇUÂÚU Ùð ÅU€·¤ÚU ×æÚU ÎèÐ çÁââð àæðÚU çâ¢ãU »æÇ¸Uè âð ¥ÂÙæ çÙØ¢˜æ‡æ ¹ô ÕñÆðU ¥õÚU ¥æ»ð ¿Ü ÚUãðU ·ñ´¤ÅUÚU ×ð´ ©UÙ·¤è »æÇ¸Uè ÅU·¤ÚUæ »§üÐ §â ƒæÅUÙæ ×ð´ »æÇ¸Uè ·ð¤ °ØÚUÕñ» Öè ¹éÜ »°, Üðç·¤Ù ¥æÚUÌè Ùð ×õ·ð¤ ÂÚU ãUè Î× ÌôÇ¸U çÎØæÐ ƒæÅUÙæ ·ðð¤ ·¤æÚU‡æ »æÇ¸Uè ·ð¤ ÂÚU¹‘¿ð ©UÇ¸U »°, çÁâ×ð´ àæðÚU çâ¢ãU ß çÂÀUÜè âèÅU ÂÚU âô ÚUãðU ÎôÙô´ Õ‘¿ð È¢¤â »°Ð ¥æâÂæâ âð »éÁÚU ÚUãðU ßæãUÙô´ Ùð L¤·¤·¤ÚU »æÇ¸Uè ×ð´ È¢¤âð Üô»ô´ ·¤ô ÕæãUÚU çÙ·¤æÜæ ¥õÚU ¥SÂÌæÜ Âãéé¢U¿æÌð ãéU° ƒæÅUÙæ ·¤è âê¿Ùæ ÂéçÜâ ·¤ô ÎèÐ ÂéçÜâ Ùð àæß ·¤ô ÂôSÅU×æÅüU× ·ð¤ çÜ° ÖðÁ çÎØæ ÁÕç·¤ ƒææØÜô´ ·¤ô ¥SÂÌæÜ ×ð´ §ÜæÁ ·ð¤ çÜ° ÖðÁ çÎØæÐ ÂéçÜâ ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ ×æ×Üð ·¤è Áæ¢¿ ·¤è Áæ ÚUãUè ãñUÐ
-------

Recommended

pregnant woman claims she is virgin and never had boyfriend mysteriously gave birth in china
Bizarre News

रहस्यमयी तरीके से गर्भवती हुई लड़की, डिलीवरी के वक्त खुला राज तो बोली- मैं तो वर्जिन हूं

20 फरवरी 2019

10 famous hanuman temples in india
Religion

हनुमान जी के ये 10 प्रसिद्ध मंदिर जहां पूरी होती है हर मनोकामना

20 फरवरी 2019

Fashion street

अंबानी खानदान में शुरू हुई शादी की रस्में, नीता की खूबसूरती के आगे बॉलीवुड एक्ट्रेस भी फेल

20 फरवरी 2019

nita ambani
nita ambani
nita ambani
mukesh ambani
Fashion street

अंबानी खानदान में शुरू हुई शादी की रस्में, नीता की खूबसूरती के आगे बॉलीवुड एक्ट्रेस भी फेल

20 फरवरी 2019

समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु शिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में करवाएं विशेष शिव पूजा
ज्योतिष समाधान

समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु शिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में करवाएं विशेष शिव पूजा
सदा-ए-सरहद
Chandigarh

तस्वीरें: दिल्ली-लाहौर 'सदा-ए-सरहद' बस को रोकने की कोशिश, युवाओं का हंगामा

20 फरवरी 2019

Qamar Javed Bajwa
Dehradun

ज्योतिषशास्त्र की भविष्यवाणी: संकट के दौर में पाकिस्तान, सेना अध्यक्ष बाजवा को हो सकती है परेशानी

20 फरवरी 2019

Anil ambani
India News

अनिल अंबानी अवमानना के दोषी करार, SC ने लगाया जुर्माना, हो सकती है जेल

20 फरवरी 2019

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला की खबरों को फेसबुक पर पाने के लिए लाइक करें

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News App अपने मोबाइल पे|
Get all crime news in Hindi. Stay updated with us for all breaking hindi news.

विज्ञापन

Spotlight

मसूद अजहर
India News

पुलवामा हमले से पहले दिल्ली को दहलाना चाहता था मसूद अजहर

20 फरवरी 2019

crude oil Bath
Bizarre News

यहां तेल से भरे बाथटब में नहाने के लिए दुनियाभर से आते हैं लोग, वजह है बेहद खास

20 फरवरी 2019

Poem of Atal Bihari Vajpayee will be included in the 8th class textbook said NCERT
India News

8वीं कक्षा में पढ़ाई जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी की कविता 'कदम मिलाकार चलना होगा'

20 फरवरी 2019

उद्धव ठाकरे
India News

सहयोगियों के प्रति भाजपा का रवैया बदला इसलिए गठबंधन को राजी हुए : उद्धव

20 फरवरी 2019

martyr major vibhuti wife
Dehradun

बहादुर हैं शहीद मेजद विभूति की पत्नी नीतिका, वह हारने वाली नहीं, कॉलेज टाइम में भी ऐसी ही थीं...

20 फरवरी 2019

विज्ञापन
Shivaji Maharaj
Bizarre News

5000 सैनिकों को चकमा देकर आगरा के किले से भाग निकले थे शिवाजी महाराज, मुगल सेना को ऐसे चटाई थी धूल

19 फरवरी 2019

मसूद अजहर
India News

एक थप्पड़ में ही सब उगलने लगा था जैश सरगना मसूद अजहर

19 फरवरी 2019

सांकेतिक तस्वीर
India News

लोकसभा चुनाव: रूठों को मनाने और नए साथियों को जोड़ने में जुटी भाजपा

19 फरवरी 2019

Saudi arab and Pakistan protest against United Nations system of blacklist
World

सऊदी और पाक ने किया काली सूची में डालने की संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का विरोध

19 फरवरी 2019

British MPs told Facebook Digital gangster
World

ब्रिटिश सांसदों ने फेसबुक को लगाई लताड़, बताया डिजिटल गैंगस्टर 

19 फरवरी 2019

विज्ञापन
विज्ञापन

Most Read

छह दिन रुकने के बाद सैफ-करीना व तैमूर पटौदी हुए से रवाना
Gurugram

छह दिन रुकने के बाद सैफ-करीना व तैमूर पटौदी हुए से रवाना

छह दिन रुकने के बाद सैफ-करीना व तैमूर पटौदी हुए से रवाना

20 फरवरी 2019

विज्ञापन
????? ?? ????? ?? 4 ????? ?? ???? ??????? ????????
Gurugram

????? ?? ????? ?? 4 ????? ?? ???? ??????? ????????

20 फरवरी 2019

चेक बाउंस मामले सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश किए खारिज
Gurugram

चेक बाउंस मामले सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश किए खारिज

20 फरवरी 2019

जिला में आज बारिश होने की संभावना
Gurugram

जिला में आज बारिश होने की संभावना

19 फरवरी 2019

कैब में बैठाकर सवारी से हथियार के बल पर लूट
Gurugram

कैब में बैठाकर सवारी से हथियार के बल पर लूट

18 फरवरी 2019

नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगे 40 हजार रुपये
Gurugram

नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगे 40 हजार रुपये

19 फरवरी 2019

बाइक सवार कर रहा था युवती का पीछा, गिरफ्तार
Gurugram

बाइक सवार कर रहा था युवती का पीछा, गिरफ्तार

18 फरवरी 2019

ओमप्रकाश चौटाला की हालत स्थिर
Gurugram

ओमप्रकाश चौटाला की हालत स्थिर

18 फरवरी 2019

महिला के साथ मारपीट व छेड़छाड़
Gurugram

महिला के साथ मारपीट व छेड़छाड़

17 फरवरी 2019

22 निरीक्षक के स्थानांतरण एवं नियुक्ति के आदेश
Gurugram

22 निरीक्षक के स्थानांतरण एवं नियुक्ति के आदेश

18 फरवरी 2019

Related Videos

भूकंप के झटकों से फिर सहमा दिल्ली-एनसीआर, बागपत था केन्द्र

राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बुधवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई।

20 फरवरी 2019

रेडियो 1:27

भुवनेश्वर के इस रेडियो मेले में आपको रेडियो का बदलता रंग रूप देखने को मिलेगा

16 फरवरी 2019

बुलेटिन 00:31:25

महासंग्रामः अमर उजाला का चुनावी रथ पहुंचा गाजियाबाद, जानिए क्या है जनता की समस्याएं

14 फरवरी 2019

एक दिन का पीएम 1:50

एक दिन का पीएम बनाए जाने पर ये था गाजियाबाद के लोगों का जवाब

14 फरवरी 2019

गाजियाबाद 2:44

यूपी में बदमाशों के हौंसले बुलंद, गाजियाबाद में CNG पंप पर पत्रकार से मारपीट

14 फरवरी 2019

Related

मॉल में बार किराए पर लेकर चला रहे थे देह व्यापार का धंधा, 2 गिरफ्तार
Gurugram

मॉल में बार किराए पर लेकर चला रहे थे देह व्यापार का धंधा, 2 गिरफ्तार

15 फरवरी 2019

अनियमित से नियमित हुई कॉलोनियों में निगम ने शुरू किए विकास कार्य
Gurugram

अनियमित से नियमित हुई कॉलोनियों में निगम ने शुरू किए विकास कार्य

16 फरवरी 2019

अवैध टावरों को लेकर लोकायुक्त ने निगम अधिकारियों से मांगा जवाब
Gurugram

अवैध टावरों को लेकर लोकायुक्त ने निगम अधिकारियों से मांगा जवाब

18 फरवरी 2019

द्वारका एक्सप्रेसवे वालों को 17 से मिलेगी सिटी बस की सौगात
Gurugram

द्वारका एक्सप्रेसवे वालों को 17 से मिलेगी सिटी बस की सौगात

15 फरवरी 2019

निजी कंपनी कर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने झपटा मोबाइल
Gurugram

निजी कंपनी कर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने झपटा मोबाइल

15 फरवरी 2019

न डरेंगे न पीछे हटेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे
Gurugram

न डरेंगे न पीछे हटेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे

16 फरवरी 2019

आज का मुद्दा
View more polls

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree
  • Downloads
    ABC Digital

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports News

Tools

Lifestyle

Entertainment News

Latest News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2018-19 Amar Ujala Publications Ltd.