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गुरुग्राम। अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में जेल में बंद आरोपियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए पुलिस हिरासत में परीक्षा दिलाने के निर्देश दिए। हत्या के मामले में बंद झज्जर निवासी विनय कुमार को एसएससी कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा देने की अनुमति मिली है। आरोपी 8 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में है। उसका टेस्ट भोंडसी स्थित 95वीं बटालियन बीएसएफ कैंप में होना है। अदालत ने उसे पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्र ले जाने को कहा। वहीं, एनडीपीएस मामले में बंद नोएडा के सेक्टर-62 निवासी अंश भाटिया को कैट परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। उसकी तीन दिन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आरोपी को 29 नवंबर को गाजियाबाद में सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक परीक्षा देनी है। अदालत ने जेल अधीक्षक को उसे पुलिस हिरासत में परीक्षा केंद्र पहुंचाने के निर्देश दिए। संवाद

- अंतरिम जमानत खारिज, पुलिस हिरासत में परीक्षा केंद्र ले जाने के निर्देश