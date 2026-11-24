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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। संपत्ति कर की बकाया राशि वसूलने के लिए नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने सख्ती शुरू कर दी है। निगम क्षेत्र के सबसे बड़े 1000 बकायेदारों की सूची तैयार कर उन्हें रिकवरी नोटिस भेजे जाएंगे। नोटिस की तामील सुनिश्चित करने के लिए निगम एक एजेंसी भी नियुक्त करेगा। इसके बाद भी भुगतान नहीं करने वाले बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई की जाएगी।निगमायुक्त डॉ. पंकज ने सेक्टर-34 स्थित निगम कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रॉपर्टी टैक्स की मांग, वसूली और लंबित बकाया राशि की जोनवार समीक्षा की। वसूली की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि टॉप-1000 बकायेदारों की सूची एमसीजी कॉल सेंटर को भी उपलब्ध कराई जाए। कॉल सेंटर के कर्मचारी फोन और व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से बकायेदारों से संपर्क कर उन्हें भुगतान के लिए प्रेरित करेंगे।वहीं, रिकवरी नोटिस की समय पर तामील के लिए बाहरी एजेंसी नियुक्त की जाएगी। एजेंसी नियुक्त होने तक संबंधित जोन के क्लर्क और यूएलबी मेकर फील्ड में जाकर नोटिस वितरित करेंगे। इस दौरान होने वाले वास्तविक ईंधन खर्च की प्रतिपूर्ति निगम करेगा।बैठक में निगमायुक्त ने कर्मचारियों को नागरिकों के साथ शालीनता से व्यवहार करने और उनकी शिकायतों का समय पर समाधान करने के निर्देश भी दिए। दुर्व्यवहार या लापरवाही की शिकायत मिलने पर एचकेआरएन के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।