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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। लावारिस कुत्तों को भगाने को लेकर हुए विवाद में महिला और उसके नाबालिग बेटे के साथ मारपीट करने के आठ साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। हालांकि, आरोपी को छेड़छाड़ और आपराधिक धमकी के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरि किशन की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।दो अक्तूबर 2017 को डीएलएफ फेज-दो थाना पुलिस में दी शिकायत में महिला ने बताया था कि लावारिस कुत्तों को छड़ी से भगाने को लेकर उनके नाबालिग बेटे और आरोपी रवि साहू के बीच कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर वह बीच-बचाव करने पहुंचीं तो आरोपी के साथ उनकी भी कहासुनी हो गई। आरोप था कि इस दौरान आरोपी ने महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट की, जिससे दोनों को चोटें आईं।पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मारपीट के साथ ही महिला की शीलभंग करने की धाराओं में मामला दर्ज किया था। अदालत ने कहा कि घायल की गवाही को केवल स्वतंत्र गवाह नहीं होने या तारीखों में मामूली अंतर के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। इन साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मारपीट कर चोट पहुंचाने का आरोप साबित हुए हैं। अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ महिला की लज्जा भंग करने के आशय और आपराधिक धमकी देने के आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सके। इसके चलते उसे इन आरोपों से बरी कर दिया गया।