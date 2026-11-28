सनाथ रोड की तर्ज पर विकसित होंगी शहर की सड़कें : मुख्यमंत्री
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 08:12 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 08:12 PM IST
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राहगिरी फाउंडेशन और नगारो फाउंडेशन के पदाधिकारियों के सुझावों पर अधिकारियों को दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में राहगिरी और नगारो फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गुरुग्राम के ढांचागत विकास, सुंदरीकरण और शहरी मोबिलिटी पर चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री राव नरबीर सिंह, डॉ. यशपाल यादव और डॉ. पंकज मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने सनाथ रोड की तर्ज पर आधुनिक सड़कें विकसित करने के निर्देश दिए। सड़कों पर पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए अर्बन फॉरेस्ट की तर्ज पर नए स्थान चिह्नित किए जाएं। त्रिवेणी और मियावाकी पद्धति के अनुरूप पौधरोपण को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए गए।
विकास कार्यों और सुविधाओं का होगा विस्तार
सभी सेक्टरों में उपयुक्त स्थानों की पहचान कर स्ट्रीट वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे। शहर में चार स्थानों पर सब्जी मंडियों के लिए जगह चिह्नित होगी। संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। सीसी रोड निर्माण के समय ही यूटिलिटी पाइप और डक्ट डालने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। इससे सरकारी धन की बचत होगी और नागरिकों को असुविधा नहीं होगी। बैठक में यश जालुका, रवींद्र कुमार, सारिका पांडा और मानस भी शामिल हुए।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में राहगिरी और नगारो फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गुरुग्राम के ढांचागत विकास, सुंदरीकरण और शहरी मोबिलिटी पर चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री राव नरबीर सिंह, डॉ. यशपाल यादव और डॉ. पंकज मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने सनाथ रोड की तर्ज पर आधुनिक सड़कें विकसित करने के निर्देश दिए। सड़कों पर पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए अर्बन फॉरेस्ट की तर्ज पर नए स्थान चिह्नित किए जाएं। त्रिवेणी और मियावाकी पद्धति के अनुरूप पौधरोपण को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए गए।
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विकास कार्यों और सुविधाओं का होगा विस्तार
सभी सेक्टरों में उपयुक्त स्थानों की पहचान कर स्ट्रीट वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे। शहर में चार स्थानों पर सब्जी मंडियों के लिए जगह चिह्नित होगी। संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। सीसी रोड निर्माण के समय ही यूटिलिटी पाइप और डक्ट डालने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। इससे सरकारी धन की बचत होगी और नागरिकों को असुविधा नहीं होगी। बैठक में यश जालुका, रवींद्र कुमार, सारिका पांडा और मानस भी शामिल हुए।
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