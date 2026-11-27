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गुरुग्राम। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जीतो गुरुग्राम लेडीज विंग ने सेक्टर-52 स्थित तितली पार्क में नेचर वॉक आयोजित की। इसमें सेक्टर-15 की स्वयंसेवी संस्था मोबाइल स्कूल के 80 बच्चों ने हिस्सा लिया। जीतो यूथ विंग के सदस्यों ने बच्चों को पेड़-पौधों, तितलियों, पक्षियों और कीट-पतंगों के बारे में जानकारी दी। बच्चों ने हरियाणा के वनों, स्थानीय वनस्पतियों, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन का महत्व जाना। इस दौरान उन्हें प्रकृति संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में जीतो गुरुग्राम के चेयरमैन संजय जैन, लेडीज विंग की चेयरपर्सन मीनाक्षी जैन और अमन फाउंडेशन के चेयरमैन अनिल जैन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद



- जीतो गुरुग्राम लेडीज विंग और अमन फाउंडेशन ने आयोजित किया कार्यक्रम