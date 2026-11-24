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गुरुग्राम। मौसम में लगातार बदलाव और तापमान के उतार-चढ़ाव से छोटे बच्चों की सेहत प्रभावित हो रही है। बच्चों में खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसी शिकायतें बढ़ गई हैं। विशेषकर पांच साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का खतरा अधिक है, जिससे अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है।सेक्टर-10 के नागरिक अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब 250 बच्चे इलाज के लिए आते हैं। इनमें से लगभग 30 फीसदी बच्चे खांसी, बुखार और सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। बाल रोग विभाग के डॉ. सुनील ने बताया कि मौसम बदलने से बच्चों में निमोनिया का जोखिम बढ़ता है। समय पर लक्षणों की पहचान और उपचार से बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है। डॉ. सुनील के अनुसार, बच्चे की सांस तेज हो, खाना-पीना छोड़ दे, तेज बुखार या उल्टी हो तो नजरअंदाज न करें। ऐसे लक्षण दिखने पर निमोनिया की जांच की जाती है, जिसमें एक्सरे और अन्य परीक्षण शामिल हैं।डॉ. सुनील ने अभिभावकों से बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। बच्चों को बाहर ले जाते समय गर्म कपड़े पहनाएं और उनके नाक-कान ढककर रखें। उन्हें ठंडी चीजें देने और एसी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। यदि बच्चे को सांस लेने में परेशानी या लगातार बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।