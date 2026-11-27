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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। महाराष्ट्र से मोटरसाइकिल चोरी कर सोहना क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट के चला रहे कर्नाटक निवासी युवक को अपराध शाखा सोहना की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कर्नाटक के बीदर जिले की हुसैनी कॉलोनी निवासी मीसम अली के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है।अपराध शाखा सोहना की टीम गांव लाखुवास में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक चोरी की बाइक लेकर पलवल से सोहना की तरफ आ रहा है। सूचना पर पुलिस ने गांव लाखुवास के नजदीक पलवल-सोहना रोड पर नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर पहुंचे युवक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इस पर वह बाइक वापस मोड़कर भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मोटरसाइकिल के इंजन और चेसिस नंबर से जांच की तो पता चला कि बाइक महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मलकापुर शहर से चोरी की गई थी। इस संबंध में अगस्त में शिकायत दर्ज कराई गई थी।पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरसाइकिल चोरी के मामले की जानकारी महाराष्ट्र पुलिस को भी दे दी गई है।