संवाद न्यूज एजेंसीसोहना। सोहना कस्बे में शुक्रवार सुबह बस स्टैंड के सामने खड़ी एक इको गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग से गाड़ी का अधिकांश हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह बस स्टैंड के सामने खड़ी इको गाड़ी से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत फायर विभाग को सूचना दी। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई।गाड़ी नूंह जिले के बाई मेवली निवासी शैकुल चला रहे थे। उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी थी, तभी अचानक उसमें से आग की लपटें निकलने लगीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। वहीं, फायर ब्रिगेड कर्मचारी जयवीर भड़ाना ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक गाड़ी का अधिकांश हिस्सा जल चुका था।