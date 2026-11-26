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- पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से कमेटी ने की बातचीत, परिजनों की शिकायत नहीं मिलने से जांच आगे नहीं बढ़ीसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर 9 स्थित ईएसआईसी अस्पताल में सर्जरी के दौरान महिला के पेट में गाउन और तौलिया छूटने के मामले की जांच जारी है। पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से पोस्टमार्टम प्रक्रिया की जांच के निर्देश दिए गए थे। अब इस मामले की जांच के लिए सात सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मृतक महिला के परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। इसके बावजूद भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो, इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने जांच जारी रखी है। यह मामला 28 वर्षीय मंजू की मौत से जुड़ा है। वह सेक्टर-5 की शीतला कॉलोनी में रहती थीं। परिजनों के अनुसार, 30 अक्टूबर को पेट में दर्द और रक्तस्राव होने पर उन्हें 31 अक्टूबर तड़के ईएसआईसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां डॉक्टरों ने सर्जरी कर गर्भस्थ शिशु को बाहर निकाला, लेकिन महिला का रक्तस्राव जारी रहा। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें पालम विहार स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई।इसके बाद तीन चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया था। इस दौरान महिला के पेट से गाउन और तौलिया बरामद हुआ था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी बातचीत की थी। अब सात सदस्यीय कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी।सीएमओ डॉ. वीरेंद्र बसवाना ने बताया कि अस्पताल पर लगाए गए लापरवाही के आरोपों की जांच कमेटी करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।5-रेनू