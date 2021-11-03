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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। अवैध रूप से असम के गुवाहाटी भेजी जा रही 77 विदेशी शराब की बोतलों को डिलीवरी कंपनी की एक्स-रे जांच में पकड़ा गया है। कंपनी के कर्मचारी की शिकायत पर बिलासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इन्हें आठ बॉक्स में पैक कर भेजा जा रहा था। कंपनी में एसओ हरजीत टौक्स ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बृहस्पतिवार को परफेक्ट कार्गो पैक के नाम से आठ बॉक्स डिलीवरी कंपनी में पहुंचे थे। एक्स-रे मशीन से जांच करने पर सभी बॉक्स में शराब होने का पता चला। शराब भेजने के संबंध में किसी सरकारी विभाग का आदेश, लाइसेंस या परमिट नहीं मिला। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि बिलासपुर थाना पुलिस ने बीएनएस और आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पार्सल भेजने वाले के बारे में पता किया जा रहा है।

गुवाहाटी भेजी जा रही थी शराब, डिलीवरी कंपनी के कर्मचारी ने की थी शिकायत