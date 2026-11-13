Gurugram News: मंडल स्तरीय युवा संसद में 50 विद्यार्थियों ने निभाई सांसदों की भूमिका

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गुरुग्राम। विद्यार्थियों में संसदीय प्रणाली की समझ विकसित करने, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को भिवानी जिले के गांव बमला स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मंडल स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एससीईआरटी हरियाणा, गुरुग्राम के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के 50 विद्यार्थियों ने युवा संसद सदस्यों के रूप में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने संसद की कार्यवाही का जीवंत प्रदर्शन करते हुए सदन की कार्यप्रणाली, चर्चा और विचार-विमर्श में अपनी भूमिका निभाई।कार्यक्रम का निरीक्षण गुरुग्राम से पहुंचे राम किशन वत्स ने पर्यवेक्षक के रूप में किया। प्रतियोगिता के निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए निर्णायक मंडल का गठन किया गया था, जिसमें कुलदीप सिंह और विनोद कुमार शामिल रहे। निर्णायक मंडल ने विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, तर्कशक्ति, विषय की समझ और संसदीय मर्यादा के पालन की सराहना की। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सदन में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिला।विद्यालय की प्राचार्य कुमारी मीना के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता मन्नू, अंग्रेजी की प्रवक्ता संध्या सहित विद्यालय के अन्य स्टाफ सदस्यों ने सहयोग दिया।