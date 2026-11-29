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- अतिरिक्त जनरल कोच की व्यवस्था कर ट्रेन से किया गया रवाना- जुलाई महीने में 13 बांग्लादेशी नागरिकों को कराया गया था डिपोर्ट- पुलिस का दावा प्रत्येक अवैध घुसपैठिए को ढूंढ-ढूंढ कर भेजा जाएगा वापसअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम में अवैध रूप से रहते पकड़े गए 27 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने यानी डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को पुलिस सुरक्षा में ट्रेन के माध्यम से इन सभी को रवाना किया गया। इससे पहले जुलाई माह में भी गुरुग्राम पुलिस ने 13 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट कराया था।भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम पुलिस द्वारा जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करके उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे कुल 27 बांग्लादेशी नागरिकों को पिछले दिनों एटीएस व गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था। इन सभी को मानेसर के डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। प्रारंभिक जांच में इनके पास भारत में रहने से संबंधित वैध वीजा, पासपोर्ट अथवा अन्य आवश्यक अनुमति नहीं पाई गई थी। सभी 27 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा एवं निगरानी में ट्रेन से रवाना किया गया। यात्रा के दौरान सभी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन में एक अतिरिक्त जनरल कोच भी अटैच करवाया गया।जुलाई महीने में भी डिपोर्ट कराए थे 13 बांग्लादेशी नागरिकइससे पहले गुरुग्राम में अवैध रूप से रहते हुए पकड़े गए 13 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने की कार्रवाई जुलाई महीने में हुई थी। इंस्पेक्टर स्तर के पुलिसकर्मी की अगुवाई में 23 अन्य पुलिसकर्मियों की टीम इन 13 बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां से नई दिल्ली- माल्दा टाउन एक्सप्रेस ट्रेन से इन सभी को लेकर टीम रवाना हुई। पश्चिम बंगाल के माल्दा टाउन में संबंधित टीम के हवाले गुरुग्राम पुलिस इन सभी को किया। वहां से इन्हें बॉर्डर से बांग्लादेश वापस भेजा गया।पुलिस ने नागरिकों से की अपीलगुरुग्राम पुलिस की ओर से सभी नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उन्हें किसी संदिग्ध अथवा अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। साथ ही अपने किराएदारों, घरेलू सहायकों, कर्मचारियों एवं होटल/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन अवश्य करवाएं। यदि आपके आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति रहता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 अथवा निकटतम पुलिस थाना को दें।