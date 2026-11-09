Gurugram News: बंधवाड़ी लैंडफिल पर 14.77 लाख मीट्रिक टन कचरा बाकी, एनजीटी ने नगर निगम से मांगा जवाब

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर पुराने कचरे के निस्तारण और नए कचरे के प्रबंधन में देरी को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्ती दिखाई है। अधिकरण ने गुरुग्राम नगर निगम से कचरा प्रबंधन की प्रगति, प्रसंस्करण क्षमता और शेष कचरे के निस्तारण को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। निगम के अनुसार, 31 अक्तूबर 2026 तक साइट पर कुल 58.30 लाख मीट्रिक टन कचरे में से 43.53 लाख मीट्रिक टन का निस्तारण किया जा चुका है। इस मामले की सुनवाई एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल व डॉ. अफरोज अहमद की पीठ द्वारा की गई। इस मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी 2027 को होगी।नगर निगम की तरफ से एनजीटी में दायर की गई रिपोर्ट में बताया गया कि जनवरी 2023 में साइट पर 30.43 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा था। इसके अलावा जनवरी 2023 से अक्तूबर 2026 तक 27.87 लाख मीट्रिक टन नया कचरा पहुंचा। नगर निगम ने बताया कि बारिश के कारण निस्तारण से निकले उप-उत्पादों को हटाया नहीं जा सका इसके चलते तय निर्धारित लक्ष्य में करीब 2.92 प्रतिशत की कमी रही। मौजूदा 14 लाख मीट्रिक टन और इस दौरान साइट पर आने वाले अतिरिक्त 2.8 लाख मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण संबंधी समझौते पूरे होने के बाद भी करीब 8.50 लाख मीट्रिक टन कचरा शेष रहने की संभावना है। इसके निस्तारण के लिए हरियाणा सरकार से प्रशासनिक मंजूरी मांगी गई है। इसी साल दिसंबर में मंजूरी मिलने की संभावना है और जुलाई तक पूरी तरह से कचरा का निस्तारण हो सकेगा।अधिकरण ने पूछा कि मार्च से जुलाई 2027 के बीच रोजाना आने वाले अतिरिक्त कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। कम्पोस्ट और इनर्ट वेस्ट (निष्क्रिय कचरा) की मात्रा, उनके उपयोग और निस्तारण, कचरा हटने के बाद खाली होने वाली जमीन के इस्तेमाल तथा अब तक हुई प्रगति का ब्योरा भी मांगा है। इसके लिए हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सचिव और नगर निगम आयुक्त को शपथपत्र के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।