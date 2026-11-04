कोविड काल में निजी अस्पताल में पत्रकार के इलाज का खर्च सरकार को लौटाना होगा : हाईकोर्ट

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नई दिल्ली।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकारों के चिकित्सा खर्च को लेकर महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित किए जाने से सामान्य मरीजों को उपचार न मिलने पर उन्हें निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की स्थिति में सरकार चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति से इन्कार नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने पत्रकार रविंदर गुप्ता की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार के इस तर्क को ठुकरा दिया कि नियमों के तहत प्रतिपूर्ति केवल सरकारी अस्पतालों में हड़ताल की स्थिति में ही मिल सकती है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि हड़ताल और अस्पताल को कोरोना अस्पताल घोषित किए जाने, दोनों ही स्थितियों में सामान्य मरीजों को नियमित सेवाएं नहीं मिल पातीं। इसलिए दोनों परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए। पीठ ने स्वास्थ्य विभाग के अस्वीकृति पत्र को निरस्त करते हुए दिल्ली सरकार को आठ सप्ताह के भीतर शेष राशि लौटाने का निर्देश दिया। दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार रविंदर गुप्ता ने अपनी पत्नी के उपचार पर सर गंगा राम अस्पताल और सर गंगा राम सिटी अस्पताल में हुए खर्च की शेष 11.83 लाख रुपये की राशि लौटाने की मांग की थी। उनकी पत्नी को तत्काल शल्य चिकित्सा की आवश्यकता थी। चार अगस्त 2021 को जीबी पंत अस्पताल ने आवश्यक सुविधाएं न होने के कारण उन्हें सर गंगा राम अस्पताल भेज दिया था। गुप्ता ने दिल्ली प्रेस रिपोर्टर एवं चिकित्सा सहायता नियम-1955 के तहत दावा किया था। उन्होंने तर्क दिया कि नियम-7 आपात स्थिति में मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके परिवार को सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार की अनुमति देता है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने 21 जुलाई 2025 को यह कहते हुए दावा ठुकरा दिया था कि शल्य चिकित्सा आपातकालीन नहीं थी।