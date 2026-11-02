फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Yati Mahadevanand Giri becomes the new national president of Hindu Bachao Morcha

Ghaziabad News: यति महादेवानंद गिरी बने हिंदू बचाओ मोर्चा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष

Mon, 02 Nov 2026 02:17 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Yati Mahadevanand Giri becomes the new national president of Hindu Bachao Morcha
डासना देवी मंदिर में हिन्दू बचाओं मोर्चे में शामिल सदस्य। संवाद
गाजियाबाद। शिवशक्ति धाम डासना में रविवार को हिंदू बचाओ मोर्चा का पुनर्गठन किया गया। श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि ने अपने शिष्य यति महादेवानंद गिरि को मोर्चा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। इस दौरान अखिल भारतीय धर्मरक्षक अजगर महासंघ की भी स्थापना की गई।
विज्ञापन

नवगठित महासंघ में अखिल भारतीय धर्मरक्षक जाट महासभा, अखिल भारतीय धर्मरक्षक यादव महासभा, अखिल भारतीय धर्मरक्षक गुर्जर महासभा और अखिल भारतीय धर्मरक्षक क्षत्रिय महासभा को मुख्य घटक बनाया गया है। जाट महासभा के संयोजक यति महादेवानंद गिरि, यादव महासभा के संयोजक अनिल यादव, गुर्जर महासभा के संयोजक मोहित बजरंगी और क्षत्रिय महासभा के संयोजक गुलशन किशोर चौहान को नियुक्त किया गया।
विज्ञापन

इसके साथ ही अखिल भारतीय धर्मरक्षक त्यागी महासंघ और अखिल भारतीय धर्मरक्षक सैनी महासंघ की भी स्थापना की गई। इनकी जिम्मेदारी महामंडलेश्वर यति मां प्रत्यंगिरा गिरि और राजू सैनी को सौंपी गई। यति नरसिंहानंद ने कहा कि आज हिंदुओं की विभिन्न जातियों के संगठन राजनीतिक हितों और स्वार्थों के लिए बनाए गए हैं। धर्मरक्षा के लिए काम करने वाले लोगों को उचित मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। इस दौरान पोपल गुर्जर, सचिन सिरोही, बॉबी पंडित, ज्योति त्यागी, तनु शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed