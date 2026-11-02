Ghaziabad News: यति महादेवानंद गिरी बने हिंदू बचाओ मोर्चा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष

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नवगठित महासंघ में अखिल भारतीय धर्मरक्षक जाट महासभा, अखिल भारतीय धर्मरक्षक यादव महासभा, अखिल भारतीय धर्मरक्षक गुर्जर महासभा और अखिल भारतीय धर्मरक्षक क्षत्रिय महासभा को मुख्य घटक बनाया गया है। जाट महासभा के संयोजक यति महादेवानंद गिरि, यादव महासभा के संयोजक अनिल यादव, गुर्जर महासभा के संयोजक मोहित बजरंगी और क्षत्रिय महासभा के संयोजक गुलशन किशोर चौहान को नियुक्त किया गया।इसके साथ ही अखिल भारतीय धर्मरक्षक त्यागी महासंघ और अखिल भारतीय धर्मरक्षक सैनी महासंघ की भी स्थापना की गई। इनकी जिम्मेदारी महामंडलेश्वर यति मां प्रत्यंगिरा गिरि और राजू सैनी को सौंपी गई। यति नरसिंहानंद ने कहा कि आज हिंदुओं की विभिन्न जातियों के संगठन राजनीतिक हितों और स्वार्थों के लिए बनाए गए हैं। धर्मरक्षा के लिए काम करने वाले लोगों को उचित मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। इस दौरान पोपल गुर्जर, सचिन सिरोही, बॉबी पंडित, ज्योति त्यागी, तनु शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।