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एसीपी कविनगर अभय राजेंद्र डागा ने बताया कि पीड़िता के मुताबिक वर्ष 2020 में वाराणसी के डीएलडब्ल्यू स्थित एक निजी फर्म में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात वाराणसी निवासी सर्वजीत सिंह उर्फ राजबीर सिंह से हुई थी। काम के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई। इस बीच सर्वजीत ने खुद को स्टाक मार्केट में काम करने वाला बताते हुए शादी का प्रस्ताव रखा। आरोपी ने महिला से स्टाक मार्केट में निवेश के नाम पर रुपये मांगे और मुनाफे के साथ लौटाने का आश्वासन दिया। महिला का कहना है कि उन्होंने आरोपी को अलग-अलग समय पर करीब 6.80 लाख रुपये दिए। आरोपी ने युवती पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया और दिल्ली आने के लिए कहा। अगस्त 2025 में वह फ्लाइट से दिल्ली पहुंचीं। इस दौरान सेक्टर-4 में आरोपी ने लैपटाप पर आनलाइन ट्रेडिंग का काम दिखाने के बाद बाहर निकलकर उनके साथ अश्लील हरकत की। युवती के विरोध करने पर शादी का हवाला देकर चुप करा दिया। इसके बाद पीड़िता वहां से अपने रिश्तेदार के घर चली गईं। आरोप है कि जब पीड़िता ने आरोपी से रुपये वापस मांगे तो वह टालमटोल करने लगा और फोन पर गाली गलौज की। एसीपी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मधुबन बापूधाम थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में एक युवती ने शादी का झांसा देकर 6.80 लाख रुपये ठगने और दिल्ली बुलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।