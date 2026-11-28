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लोनी। फ्लाईओवर के नीचे ऑटो का इंतजार कर रही महिला को परिचित युवक बाइक पर बैठाकर जंगल में ले गया। आरोप है कि युवक ने नशीला पदार्थ पिलाया। इसके बाद दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर महिला के पति को गोली मारने की धमकी भी दी। डर के कारण महिला ने कई महीने तक घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। पति के पूछने पर उसने आपबीती बताई। इसके बाद महिला ने 25 नवंबर को लोनी थाने में शिकायत दी। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि 21 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे वह दिल्ली से लौटकर कोतवाली क्षेत्र के फ्लाईओवर के नीचे ऑटो का इंतजार कर रही थी। करीब आधे घंटे तक ऑटो नहीं मिलने पर वहां पहुंचे परिचित ने उन्हें घर छोड़ने की बात कहर वारदात को अंजाम दिया। एसीपी लोनी ओंकार दत्त तिवारी ने कहा कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।