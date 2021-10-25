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सीएचसी लोनी में मेडिकल ऑफिसर डॉ. अंकित वैष्णव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 26 नवंबर को वह इमरजेंसी रूम नंबर आठ में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला वहां पहुंची और खुद को स्टाफ से संबंधित बताते हुए उन पर रौब जमाने लगी। आरोप है कि महिला ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी और अचानक उनके गाल पर थप्पड़ मार दिया। चिकित्सक के अनुसार, उन्हें बचाने के लिए वार्ड ब्वॉय और अन्य कर्मचारी बीच-बचाव करने पहुंचे तो महिला ने उनके साथ भी अभद्रता और मारपीट की। आरोप है कि महिला ने कर्मचारियों को भी थप्पड़ मारे और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चली गई। एसीपी लोनी ओंकार दत्त तिवारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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लोनी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोनी के इमरजेंसी कक्ष में चिकित्सक से एक महिला ने मारपीट कर दी। आरोप है कि महिला ने चिकित्सक से अभद्रता करते हुए गाली-गलौज की। बीच-बचाव करने पहुंचे वार्ड ब्वॉय और अन्य कर्मचारी के साथ भी महिला ने हाथापाई की। घटना के बाद चिकित्सक ने लोनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है।