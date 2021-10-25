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मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है। अब बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश किए जा रहे हैं और सफाई साक्ष्य दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है।अदालत से मिली जानकारी के अनुसार, जावेद की पत्नी समरीन ने महिला स्वावलंबन योजना के तहत 80 लाख रुपये की क्रेडिट लिमिट के लिए शिकारपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में आवेदन किया था। आरोप है कि ऋण स्वीकृत करने और प्रक्रिया आगे बढ़ाने के एवज में तत्कालीन शाखा प्रबंधक अंकित मलिक ने एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 11 दिसंबर 2024 को ट्रैप कार्रवाई की थी। जांच एजेंसी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने शाखा प्रबंधक को एक लाख रुपये का चेक दिया था, जिसका भुगतान उसी दिन हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने खाते से रकम निकलने की जानकारी सीबीआई को दी। जांच के दौरान एजेंसी ने शाखा प्रबंधक की मेज से शिकायतकर्ता का चेक बरामद किया। साथ ही मेज के नीचे रखी कूड़ेदान की बाल्टी से 500 रुपये के नोटों की दो गड्डियां मिलने का दावा किया गया। सीबीआई का आरोप है कि रिश्वत की रकम छिपाने का प्रयास किया गया था।अभियोजन की गवाही पूरी होने के बाद अब बचाव पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है। 26 नवंबर को बचाव पक्ष के गवाह की पेशी और सफाई साक्ष्य की प्रक्रिया पर सुनवाई होगी।