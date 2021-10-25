Ghaziabad News: खोड़ा की गलियों में नियमित साफ-सफाई नहीं होने पर नाराज सभासद ने नगरपालिका में डाला कूड़ा

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खोड़ा। खोड़ा की गलियों में नियमित साफ-सफाई नहीं होने से नाराज सभासद ने शुक्रवार को अनोखे तरीके से विरोध जताया। उन्हाेंने नगरपालिका कार्यालय में कूड़ा डालकर अधिकारियों और कर्मचारियों को खोड़ा की असलियत बताने का प्रयास किया। सभासद का आरोप है कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और त्योहारों पर भी गलियों और सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे रहे हैं।वार्ड आठ के सभासद राहुल राजौरिया ने बताया कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग कर रहे हैं। जब कई बार शिकायत के बाद सुनवाई नहीं हुई तो शुक्रवार को मजबूरी में नगरपालिका परिषद में कूड़ा डालना पड़ा है। गलियों में नियमित रूप से सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं। इससे जगह-जगह कूड़ा जमा हो रहा है और लोगों को गंदगी के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। त्योहार के समय भी सफाई नहीं होने से स्थानीय निवासियों की परेशानी और बढ़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि समस्याओं को लेकर जब भी नगरपालिका कार्यालय में शिकायत करने पहुंचते हैं तो अधिशासी अधिकारी अवनीश कुमार शुक्ला समेत अन्य जिम्मेदार कार्यालय में नहीं मिलते। वहीं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष देविंद्र गोयल ने बताया कि गली नंबर चार में कई दिनों से कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहींं।पाइप लाइन का काम चलने के कारण सड़कों पर मलवा पड़ा हुआ है, इसे लेकर नाराजगी जताई जा रही है। ठेकेदार को मलवा हटाने के निर्देश दिए गए हैं।- दिव्याकांत अग्रवाल, नगरपालिका, खोड़ा।