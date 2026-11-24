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डीटीसी की योजना एक दिसंबर से इनका संचालन शुरू करने की है। ये बसें गाजियाबाद के एबीसी कट, लालकुआं और बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र से होकर गुजरेंगी। इससे शहर के यात्रियों को हरिद्वार जाने के लिए एक और विकल्प मिलेगा और उनका सफर आसान हो सकेगा।अभी गाजियाबाद के लोगों को हरिद्वार जाने के लिए ट्रेनों, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों या निजी परिवहन सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। सप्ताहांत और प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान बसों में भीड़ बढ़ने से यात्रियों को सीट मिलने में परेशानी होती है। कई बार बस पकड़ने के लिए लोगों को दिल्ली के आनंद विहार या कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक जाना पड़ता है। ऐसे में डीटीसी की 18 बसों के गाजियाबाद होकर जाने से यात्रियों को शहर से ही हरिद्वार जाने का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।