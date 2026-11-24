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गाजियाबाद। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का बुधवार को अंतिम मौका है। जिला प्रशासन की ओर से जारी विज्ञापन के तहत चार विद्यालयों में कुल 33 पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें कक्षा छह से आठ तक के विद्यालयों के लिए छह और कक्षा नौ से 12 तक के विद्यालयों के लिए 27 पद शामिल हैं। भर्ती में प्रधानाचार्य, पीजीटी शिक्षक, पूर्णकालिक शिक्षिका, प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय सहायक, चपरासी और सहायक रसोइया समेत विभिन्न पद रखे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अंतिम तिथि तक आवेदन करना होगा। वहीं, इसके बाद आवेदन नहीं किए जा सकेंगे। पदवार योग्यता और आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी विज्ञापन में देखी जा सकती है।