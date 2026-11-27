Ghaziabad News: 1000 पुरुष मतदाताओं पर सिर्फ 797 महिलाएं, जनसंख्या अनुपात से भी 31 कम
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:25 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:25 AM IST
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गाजियाबाद। जिले की मतदाता सूची में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर महज 797 महिला मतदाता दर्ज हैं। जनसंख्या के लिहाज से मतदाता सूची का लिंगानुपात 31 अंक कम है। जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी प्रति 1000 पुरुषों पर 828 है। यानी जिले में जितनी महिलाएं आबादी का हिस्सा हैं, उस अनुपात में उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं। इस अंतर को कम करने और निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है।
इसी क्रम में बृहस्पतिवार को मोहननगर स्थित आईटीएस कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पत्नी रितु रिणवा भी पहुंचीं। उन्होंने महिलाओं और युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा कि महिलाएं मतदान करने में आगे रहती हैं, लेकिन मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के मामले में अभी पीछे हैं। नौकरी, व्यवसाय और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच कई महिलाएं अपना पंजीकरण नहीं करा पाती हैं। ऐसे में उन्हें जागरूक करने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच का अंतर जितना कम होगा, मतदान प्रतिशत बढ़ाने में उतनी मदद मिलेगी।
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युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी होते ही मतदान का अधिकार मिल जाता है। यह केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। युवाओं को सबसे पहले अपना वोट बनवाना चाहिए और कम से कम चार अन्य पात्र लोगों को भी पंजीकरण के लिए प्रेरित करना चाहिए।
उन्होंने ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया भी समझाई। बताया कि ऐप पर फार्म-6 खोलकर नाम, पता, फोटो और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में करीब पांच से दस मिनट लगते हैं।
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साहिबाबाद में सबसे कम, मोदीनगर-मुरादनगर में सबसे बेहतर स्थिति
जिले में हाल में करीब 23.24 लाख मतदाता हैं। इनमें 12.93 लाख पुरुष और 10.30 लाख महिला मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो साहिबाबाद में महिला मतदाताओं की स्थिति सबसे खराब है। यहां करीब 4.41 लाख पुरुषों के मुकाबले 3.07 लाख महिला मतदाता हैं। यहां प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 698 महिला मतदाता हैं।वहीं, मुरादनगर में स्थिति सबसे बेहतर है। यहां 2.13 लाख पुरुषों की तुलना में 1.85 लाख महिला मतदाता हैं। यहां महिला मतदाताओं का अनुपात 858 है। मोदीनगर में भी यह अनुपात 858 है। लोनी में 825 और गाजियाबाद में 847 है।
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इसी क्रम में बृहस्पतिवार को मोहननगर स्थित आईटीएस कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पत्नी रितु रिणवा भी पहुंचीं। उन्होंने महिलाओं और युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया।
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उन्होंने कहा कि महिलाएं मतदान करने में आगे रहती हैं, लेकिन मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के मामले में अभी पीछे हैं। नौकरी, व्यवसाय और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच कई महिलाएं अपना पंजीकरण नहीं करा पाती हैं। ऐसे में उन्हें जागरूक करने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच का अंतर जितना कम होगा, मतदान प्रतिशत बढ़ाने में उतनी मदद मिलेगी।
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युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी होते ही मतदान का अधिकार मिल जाता है। यह केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। युवाओं को सबसे पहले अपना वोट बनवाना चाहिए और कम से कम चार अन्य पात्र लोगों को भी पंजीकरण के लिए प्रेरित करना चाहिए।
उन्होंने ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया भी समझाई। बताया कि ऐप पर फार्म-6 खोलकर नाम, पता, फोटो और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में करीब पांच से दस मिनट लगते हैं।
साहिबाबाद में सबसे कम, मोदीनगर-मुरादनगर में सबसे बेहतर स्थिति
जिले में हाल में करीब 23.24 लाख मतदाता हैं। इनमें 12.93 लाख पुरुष और 10.30 लाख महिला मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो साहिबाबाद में महिला मतदाताओं की स्थिति सबसे खराब है। यहां करीब 4.41 लाख पुरुषों के मुकाबले 3.07 लाख महिला मतदाता हैं। यहां प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 698 महिला मतदाता हैं।वहीं, मुरादनगर में स्थिति सबसे बेहतर है। यहां 2.13 लाख पुरुषों की तुलना में 1.85 लाख महिला मतदाता हैं। यहां महिला मतदाताओं का अनुपात 858 है। मोदीनगर में भी यह अनुपात 858 है। लोनी में 825 और गाजियाबाद में 847 है।