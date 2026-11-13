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Ghaziabad News: 10 मीटर दूर खड़ी थी पुलिस, फिर भी आईफोन-18 प्रो छीनकर भाग गए बाइक सवार बदमाश

Fri, 13 Nov 2026 01:44 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:44 AM IST
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The police were standing just 10 meters away, yet bike-borne miscreants snatched an iPhone 18 Pro and fled.
कौशांबी। धनतेरस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर के अलर्ट के बावजूद बदमाशों ने वैशाली सेक्टर-4 स्थित कालीबाड़ी मंदिर के पास महिला से आईफोन-18 प्रो छीनकर भाग गए। वारदात के समय पीसीआर में पुलिसकर्मी 10 मीटर दूर खड़े थे। उन्होंने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन असफल रहे। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने स्नैचिंग की इस घटना को चोरी में दर्ज किया। पीड़िता की शिकायत के पांच दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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वसुंधरा सेक्टर-18 स्थित अपेक्स सोसायटी निवासी सरिता केवट एक कंपनी में काम करती हैं। सरिता के मुताबिक, धनतेरस पर वह कालीबाड़ी मंदिर के पास खरीदारी करने गई थीं। वहां किसी का फोन आया तो वह बात करने लगीं। इसी दौरान काली बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने उनके हाथ से आईफोन छीना और भाग गए। मोबाइल फोन की कीमत करीब दो लाख थी। उन्होंने शोर मचाया तो 10 मीटर दूर पीसीआर पर तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बाइक सवार बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे हाथ नहीं आए। घटना के बाद उन्होंने वैशाली चौकी में लिखित शिकायत दी। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने तहरीर से उलट स्नैचिंग की रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय चोरी की तहरीर लिखवाई है। घटना के अगले दिन ही शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने पांच दिन बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
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घटना को छिनैती की धाराओं में दर्ज कराकर मामले की जांच कराई जाएगी। सभी पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि जैसी घटना हुई है, उसी के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की। -सूर्यबली मौर्य, एसीपी इंदिरापुरम गाजियाबाद
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