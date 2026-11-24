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जीडीए उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल ने बताया कि गोल्फ कोर्स में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सभी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां तक पहुंचने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा। गोल्फ कोर्स में पहुंचने वाले लोगों को अलग अनुभव देने के लिए योजना की सभी जरूरतों को ध्यान में रखा जा रहा है।अधिकारियों के अनुसार, गोल्फ कोर्स 18 होल का होगा। इसमें रेस्तरां, उच्चस्तरीय क्लब और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां गोल्फ टूर्नामेंट भी आयोजित किए जा सकेंगे। इसके संचालन और सदस्यता के लिए गोल्फ क्लब सोसायटी बनाई जाएगी। इसका सदस्य बनने के लिए लोगों को निर्धारित शुल्क देना होगा। हालांकि, सदस्यता शुल्क कितना होगा और लोगों को किस प्रक्रिया से सदस्य बनाया जाएगा, यह डीपीआर तैयार होने के बाद तय किया जाएगा।