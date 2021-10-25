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लोनी विधानसभा क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों में भवनों की स्थिति ठीक नहीं है। कहीं कमरों की दीवारें जर्जर हैं तो कहीं छत और अन्य निर्माण संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। वहीं विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्षों की कमी के कारण भी पढ़ाई प्रभावित होती है। ऐसे में स्कूलों में नए कमरे बनाने के साथ पुरानी इमारतों को दुरुस्त करने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए करीब तीन करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।हकीकतपुर खुदवास में दो कमरों का होगा पुनर्निर्माणयोजना के तहत वार्ड-29 स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय हकीकतपुर खुदवास में दो कमरों की जर्जर इमारत का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। वहीं वार्ड-19 के प्राथमिक विद्यालय अमित विहार में दो नए कमरे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यहां दो कमरों की पुरानी बिल्डिंग का भी पुनर्निर्माण होगा। इसी तरह वार्ड-1 स्थित मिलक प्राथमिक विद्यालय में दो नए कमरे बनाए जाएंगे और दो कमरों की जर्जर इमारत को नए सिरे से तैयार कराया जाएगा।बच्चों को मिलेगी सुरक्षित कक्षाओं की सुविधास्कूलों में नए कमरों के निर्माण और पुरानी इमारतों के पुनर्निर्माण से विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षिक माहौल मिल सकेगा। अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध होने से कक्षाओं के संचालन में भी सहूलियत होगी। खासकर उन स्कूलों को इसका लाभ मिलेगा, जहां जर्जर भवन और कमरों की कमी के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। योजना के तहत शेष स्कूलों में भी नए कमरों का निर्माण कराया जाएगा। एक स्कूल का पूरी तरह पुनर्निर्माण होने से वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नई इमारत मिलेगी। तीन करोड़ रुपये की इस योजना के पूरा होने के बाद लोनी के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है।बजट पास हो गया है। सभी कार्य करने के लिए टेंडर भी लगा दिए हैं। करीब एक महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। काम को पूरा करने का लक्ष्य तीन महीने का होता है। तीन महीने में काम पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। - मनोज कुमार, अवर अभियंता, नगरपालिका लोनी।