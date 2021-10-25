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प्रताप विहार सेक्टर-12 निवासी डॉ. टीआर शर्मा ने बताया कि 28 सितंबर 2026 को वह अपने एसबीआई खाते से यूपीआई के जरिये पत्नी प्रिया के बैंक खाते में 34 हजार रुपये ट्रांसफर कर रहे थे। इस दौरान तकनीकी कारणों से रकम पत्नी के खाते में पहुंचने के बजाय प्रिया मल्होत्रा नाम की महिला के खाते में चली गई। जानकारी होने पर उन्होंने एसबीआई के कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चंदर नगर, दिल्ली शाखा के प्रबंधक को भी लिखित शिकायत दी। बैंक से जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने प्रिया मल्होत्रा से कई बार संपर्क कर रकम वापस करने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने रुपये लौटाने से साफ इन्कार कर दिया। एसीपी कोतवाली का कहना है कि मामले में शिकायत के आधार पर 24 नवंबर को केस दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।