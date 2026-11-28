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साहिबाबाद। शहर में चल रही हवा की सेहत हर दिन बिगड़ रही है। शुक्रवार शाम को सीपीसीबी की ओर से जारी बुलेटिन में गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक 259 दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में एक्यूआई में चार अंकों की बढ़ोत्तरी हुई, वहीं शहर का लोनी की हवा सीवियर जोन के करीब रही, जबकि डासना देहात की हवा रेड जोन के करीब दर्ज की गई।बीते चार दिन से शहर के एक्यूआई में प्रतिदिन कुछ अंकों की बढ़ोत्तरी दर्ज हो रही है। 23 नवंबर को शहर का एक्यूआई 241 दर्ज किया गया था, इसके बाद 24 नवंबर को 35 अंकों की कमी दर्ज की गई थी और एक्यूआई 206 पर पहुंच गया। इसके बाद से लगातार एक्यूआई में बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है। 24 नवंबर को एक्यूआई 206 होने के बाद से हर दिन अंकों में बढ़ोत्तरी हुई और 27 नवंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक 259 पर पहुंच गया। इसके साथ ही शहर के प्रत्येक स्टेशन की भी हवा खराब है। लोनी वेद विहार इलाके का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच गया। अन्य स्टेशनों का एक्यूआई 200 से अधिक दर्ज किया गया। पिछले तीन दिन से मौसम तो साफ है, लेकिन हवा की रफ्तार कम होने से समस्या आ रही है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह का कहना है कि जैसे जैसे तापमान में गिरावट आ रही है उसी हिसाब से एक्यूआई में बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है, ऐसे में विभागीय स्तर से पानी का छिड़काव व अन्य नियंत्रण उपाय किए जा रहे हैं।इनसेटपिछले दिनों का एक्यूआई27 नवंबर- 25926 नवंबर- 25525 नवंबर- 25524 नवंबर- 20623 नवंबर 241शुक्रवार को शहर के स्टेशनों का एक्यूआईडासना-285गोविंदपुरम-226इंदिरापुरम-189लोनी-257न्यू तहसील-लोनी-295संजयनगर-232वसुंधरा-219वेद विहार-371वेव सिटी- 261