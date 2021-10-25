Ghaziabad News: हवा ने दिलाई राहत रेड से ऑरेंज जोन में पहुंची हवा एक्यूआई हुआ 244

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दिवाली की रात आतिशबाजी के बाद शहर की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। मंगलवार की सुबह धूप खिलने और हवा की रफ्तार ने हवा में घुले धूल और धुएं के कणों को साफ करने का प्रयास तो किया, लेकिन पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी। दिवाली के बाद सीपीसीबी की ओर से जारी बुलेटिन में मंगवार शाम चार बजे गाजियाबाद का एक्यूआई 244 दर्ज किया गया जो बीती शाम के मुकाबले 80 अंक कम था। वहीं, खोड़ा के एक्यूआई में 60 अंकों की कमी तो आई, लेकिन यहां की हवा मंगलवार को भी बेहद खराब श्रेणी में बनी रही और एक्यूआई 320 दर्ज किया गया। शहर में सबसे साफ हवा गोविंदपुरम की दर्ज की गई, यहां का एक्यूआई 200 से नीचे दर्ज किया गया जो कि सामान्य श्रेणी मानी जाती है। इसके अलावा अन्य सभी स्टेशनों का एक्यूआई 300 से कम हुआ इससे सांस के मरीजों को मामूली राहत मिल सकी। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि विभागीय स्तर पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, मौसम भी कुछ अनुकूल है इससे वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार दर्ज की जा रही है।इनसेटशहर के स्टेशनों का एक्यूआईगोविंदपुरम-171इंदिरापुरम-144लोनी-244न्यू तहसील लोनी-271वसुंधरा-285वेद विहार-269संजयनगर-274वेव सिटी-290खोड़ा 320