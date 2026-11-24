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दूसरों से अपनी तुलना करने की प्रवृत्ति बढ़ीएमएमजी अस्पताल की क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. चंदा यादव का कहना है कि सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने से युवाओं में दूसरों से अपनी तुलना करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कई लोग अपनी लोकप्रियता को लाइक और कमेंट से आंकने लगते हैं। अपेक्षा के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उनका आत्मविश्वास प्रभावित होता है। धीरे-धीरे व्यक्ति मोबाइल फोन पर मिलने वाली प्रतिक्रिया पर भावनात्मक रूप से निर्भर होने लगता है। इससे काम में एकाग्रता कम होती है और मानसिक दबाव बढ़ सकता है।शारीरिक गतिविधियां कम होने से भी स्वास्थ्य प्रभावितफिजियोथेरेपिस्ट डॉ. सैय्यद जोहर अली नकवी का कहना है कि लंबे समय तक मोबाइल फोन देखने से गर्दन और कंधों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। लगातार एक ही मुद्रा में बैठने से कमर दर्द, गर्दन में अकड़न और आंखों में थकान की समस्या हो सकती है। मोबाइल फोन पर अधिक समय बिताने के कारण शारीरिक गतिविधियां कम होना भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है।शोध में भी सामने आ चुके दुष्प्रभाववरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉ. संजीव त्यागी के अनुसार, गुरुग्राम स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हरियाणा के युवाओं में सोशल मीडिया के संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर अध्ययन किया है। इसमें सोशल मीडिया की लत के साथ तनाव, चिंता और व्यवहार में बदलाव जैसी समस्याएं सामने आई हैं। शोध में सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है।सोशल मीडिया की लत से होने वाली परेशानियां- काम में एकाग्रता की कमी व उत्पादकता प्रभावित होना।- लाइक और कमेंट कम मिलने पर निराशा और आत्मविश्वास में कमी।- दूसरों की जीवनशैली से तुलना करने के कारण तनाव और बेचैनी।- देर रात तक मोबाइल फोन देखने से नींद प्रभावित होना।- लगातार मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गर्दन, कमर और आंखों से जुड़ी परेशानी।बचाव के उपाय- मोबाइल फोन और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का निश्चित समय तय करें।- काम के दौरान अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद रखें।- सोने से कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल फोन से दूरी बनाएं।- रोजाना व्यायाम, टहलने और दोस्तों व परिवार के साथ समय बिताने की आदत डालें।- सोशल मीडिया के कारण उदासी, बेचैनी या कामकाज प्रभावित होने पर मनोवैज्ञानिक से परामर्श लें।