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Ghaziabad News: गंगनहर में डूबने से छह वर्षीय बच्ची की मौत, किशोरी गंभीर

Wed, 11 Nov 2026 01:03 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:03 AM IST
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Six-year-old girl dies after drowning in Ganga Canal; teenage girl in critical condition
मुरादनगर। गंगनहर घाट पर मंगलवार शाम नहाते समय दो बच्चियां गहरे पानी में डूब गईं, गंभीर हालत में
मुरादनगर। गंगनहर घाट पर मंगलवार शाम नहाते समय दो बालिकाएं गहरे पानी में जाने से डूब गईं। हादसे में छह वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि 14 वर्षीय किशोरी की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बालिकाओं को बचाने के प्रयास में पड़ोसी भी डूबने लगा था, जिसे लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया। हादसे से घाट पर अफरा-तफरी मची रही और पीड़ित परिवारों में कोहराम मच गया।
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दिल्ली के शाहदरा स्थित विश्वास नगर कॉलोनी में रहने वाली लक्ष्मी राउत व मुकेश चौधरी मंगलवार को अपने-अपने परिवारों व कॉलोनी के 10 से 12 लोगों के साथ पूजा-अर्चना के लिए मुरादनगर गंगनहर घाट आए थे। शाम करीब साढ़े चार बजे सभी लोग नहर में नहा रहे थे। इसी दौरान लक्ष्मी की 14 वर्षीय बेटी नमता डूब गई। परिजनों और अन्य लोगों ने उसको तलाश कर किसी तरह बाहर निकाला।
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इसी बीच मुकेश की छह वर्षीय बेटी रितिका भी डूब गई। लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। करीब 10 मिनट बाद उसे भी पानी से बाहर निकाल लिया गया। दोनों को बचाने के प्रयास में उनका पड़ोसी संतोष भी नहर में डूबने लगा। हालांकि, वहां मौजूद लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
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दोनों बालिकाओं को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने रितिका को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत के चलते नमता को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उसे गाजियाबाद ले गए और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। संतोष के साथ नहाने आईं उनकी पत्नी काजल ने बताया कि नमता 10वीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि रितिका पहली कक्षा की छात्रा थी। एसीपी सुनील कुमार ने बताया कि नमता का उपचार चल रहा है। अभी तक मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है।
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