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संजना तिवारीवैशाली। अगर आप बाजार में वाहन लेकर जा रहे हैं तो वहां पार्किंग का बोर्ड तो नजर आएगा, लेकिन पार्किंग के लिए जगह तलाशते रह जाएंगे। वैशाली सेक्टर 4, 5 और 6 के कई पार्किंग स्थलों का कुछ ऐसा ही हाल है। नगर निगम ने पार्किंग के बोर्ड लगाकर शुल्क भी निर्धारित कर रखा है, लेकिन पार्किंग की जगह पर कपड़े, बर्तन और अन्य सामान की अस्थाई दुकानें सज रही हैं। नतीजतन, खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को वाहन खड़े करने की जगह नहीं मिल रही और बाजार की सड़कों पर जाम लग रहा है।व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम की पार्किंग का इस्तेमाल उद्देश्य के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। पार्किंग की जगह पर दुकानें लगने से दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए स्थान कम पड़ गया है। मजबूरी में लोग सड़क किनारे वाहन खड़े कर रहे हैं, इससे बाजार में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। व्यापारी राकेश ने बताया कि वैशाली के प्रमुख बाजारों में रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है।नगर निगम की ओर से पार्किंग स्थल निर्धारित करने और शुल्क का बोर्ड लगाने के बावजूद वहां वाहनों के बजाय दुकानें दिखाई देती हैं। इससे सुबह और शाम के समय सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है। व्यापारी हेमराज ने आरोप लगाया कि कुछ व्यापारी अस्थायी दुकानें लगाने के लिए अपनी दुकानों के सामने की जगह का किराया भी वसूल रहे हैं। पार्किंग स्थलों पर कपड़े, बर्तन और अन्य सामान की दुकानें लगने से वाहन खड़े करने की जगह लगातार घट रही है। कई बार सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े होने से रास्ता संकरा हो जाता है और राहगीरों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानी होती है।शादी शुरू होते ही बढ़ा जामशादी का सीजन होने के कारण इन दिनों बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है। खासकर शाम के समय पार्किंग में जगह नहीं मिलने पर लोग सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं। इससे बाजार में जाम लग रहा है। स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।पार्किंग का संचालन निर्धारित स्थान और उद्देश्य के अनुसार ही होना चाहिए। यदि किसी इलाके में पार्किंग व्यवस्था प्रभावित हो रही है तो इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।राजेश गुप्ता, जोनल प्रभारी, वसुंधरा जोन