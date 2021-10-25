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करीब आठ हजार वर्ग मीटर भूमि पर बनने वाले इस भव्य आर्केड में कुल 128 दुकानें (64 भूतल और 64 प्रथम तल पर) निर्मित की जाएंगी। प्रत्येक दुकान का आकार 4x6 मीटर होगा। इसके अतिरिक्त बड़े व्यापारियों की सुविधा के लिए नौ गोदाम (स्टोर), आधुनिक शौचालय और पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था रहेगी। महापौर ने बताया कि इस परियोजना को एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आर्केड तैयार होते ही चिह्नित दुकानदारों को यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद कॉरिडोर निर्माण के कार्य में तेजी आएगी।क्षेत्र का होगा कायाकल्प, सभागार की बुकिंग भी जल्दमहापौर ने कहा कि शॉपिंग आर्केड के निर्माण से हिंडन विहार और आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही यहां की सड़कों, सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा, जिससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी।निरीक्षण के दौरान महापौर ने आर्केड के ठीक बराबर में स्थित भगवान वाल्मीकि सभागार का भी जायजा लिया, जिसे पूर्व में कब्जामुक्त कराया गया था। उन्होंने निर्माण विभाग को जल्द से जल्द यह सभागार संपत्ति विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए, ताकि आम जनता निर्धारित शुल्क की रसीद कटवाकर अपने सामाजिक और व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए इसकी बुकिंग कर सके। कार्यक्रम में पार्षद जय किसान, सहायक अभियंता कुलदीप त्यागी और अवर अभियंता प्रीति बंसल सहित निगम के अन्य अधिकारी व स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।