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महापौर ने बताया कि दोनों वार्डों के लोग और स्थानीय पार्षद लंबे समय से सीवर लाइन बिछाने की मांग कर रहे थे। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद 15वें वित्त आयोग की धनराशि से इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई गई। उन्होंने कहा कि पहले सीवर लाइन बिछने के बाद लोगों को कनेक्शन लेने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते थे। इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। अब लाइन बिछाने के साथ ही घरों को निशुल्क कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया।उन्होंने बताया कि वार्ड-27 शांतिनगर में 6,385 मीटर सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इस पर करीब 4.23 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहां 2,000 घरों को निशुल्क सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे। वार्ड-32 हरवंशनगर और भट्ठा रोड क्षेत्र में 6,100 मीटर सीवर लाइन डाली जाएगी। इस परियोजना पर करीब 4.89 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहां 1,600 घरों को निशुल्क कनेक्शन दिए जाएंगे।शिलान्यास के दौरान स्थानीय निवासियों ने आतिशबाजी और जयकारों के साथ महापौर का स्वागत किया। पार्षद नरेश जाटव ने कहा कि पहले एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दिलाना भी मुश्किल होता था, लेकिन महापौर ने बिना किसी भेदभाव के अकेले वार्ड-27 में करीब 20 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इस मौके पर पार्षद सुभाष चौधरी, पूर्व पार्षद राकेश त्यागी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।