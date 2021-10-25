आरटीआई : दुकानों के आवंटन की जानकारी देने से बच रहा निगम

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गाजियाबाद। निगम के अफसर कविनगर जोनल कार्यालय के बाहर बनी दुकानों के आवंटन से जुड़ी जानकारी आरटीआई के तहत देने से बच रहा है। अब इसको लेकर आवेदक हिमांशु मित्तल ने राज्य सूचना आयोग में अपील की है।हिमांशु मित्तल ने बताया कि उन्हाेंने कविनगर जोनल कार्यालय के पास बनी दुकानों से जुड़ी जानकारी लेने के लिए निगम में आवेदन दिया था। इसमें पूछा गया था कि जिस जमीन पर दुकानें बनी हैं, यह किसकी हैं। इन दुकानों का आवंटन कब और किस किस के नाम हैं। दुकानें जिस जमीन में बनी है, वह किस खसरा नंबर हैं, आदि सवालों की सूचना चाही थी, लेकिन निगम के अफसरों ने इसकी सूचना नहीं दी और यह जवाब दिया कि विस्तृत सूचना होने के कारण जानकारी देना संभव नहीं है। पत्रावलियों को कार्यालय आकर देखा जा सकता हैं। उन्होंने बताया कि वह कार्यालय भी गए, लेकिन वहां उनको रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया। अब उन्होंने इसकी अपील राज्य सूचना आयोग में की हैं। इस बारे में अपर नगर आयुक्त रेणु सिंह का कहना है कि आवेदक से इस संबंध में वार्ता की जाएगी। पूछा जाएगा कि वह कौन से जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।गोलमोल जवाब से उठे तमाम सवाल : निगम के इस जवाब से तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। हिमांशु मित्तल ने बताया कि निगम के पास दुकानों के आवंटन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए रिकॉर्ड की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। यदि निगम का पक्ष पूरी तरह सही है तो जानकारी देने से आनाकानी या देरी क्यों हो रही है।