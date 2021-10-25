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पुलिस के अनुसार, मैया मार्बल सोसायटी निवासी रोहित कुमार ने रवि गहलौत और रिया कनौजिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों ने रोहित के फ्लैट पर पहुंचकर फॉर्च्युनर कार बेचने की पेशकश की थी। उन्होंने खुद को वाहन का मालिक बताया और कुछ वीडियो तथा दस्तावेज भी दिखाए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच 26 लाख रुपये में कार का सौदा तय हुआ। आरोपियों ने अपनी कंपनी व्हील्स फॉर यू रेंटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का बैंक खाता दिया। उन्होंने खुद को कंपनी का निदेशक बताया था। रोहित ने आरोपियों को कुल 24 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। रकम लेने के बाद आरोपियों ने कार की डिलीवरी, मूल दस्तावेज या सेल लेटर नहीं दिए। जब रोहित ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, तो आरोपी अपना कार्यालय बंद कर भाग गए।पुलिस सहायक आयुक्त नंदग्राम इमरान अहमद ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को धोखाधड़ी का यह मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।धोखाधड़ी का तरीकाआरोपियों ने फॉर्च्युनर कार बेचने के लिए एक सुनियोजित योजना बनाई थी। उन्होंने पीड़ित को विश्वास में लेने के लिए फर्जी वीडियो और दस्तावेज दिखाए। कंपनी के बैंक खाते का उपयोग कर रकम प्राप्त की गई। कार की डिलीवरी और दस्तावेज देने से लगातार टालमटोल किया गया। अंततः आरोपी अपना कार्यालय बंद कर फरार हो गए।