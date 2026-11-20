Ghaziabad News: भूखंड का बैनामा कराने के नाम पर 10 लाख ठगे
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:47 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:47 PM IST
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मुरादनगर। भूखंड का सौदा कर 10 लाख रुपये एडवांस लेने और तय समय पर बैनामा नहीं कराने पर महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव मोरटा की राधेकृष्ण कॉलोनी निवासी आरती ने बताया कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी। युवक ने उसे एक भूखंड दिखाया, जो उसे पसंद आ गया। उसका सौदा साढ़े 11 लाख 500 रुपये में तय हुआ था। इसके एवज में उसने 10 लाख रुपये एडवांस दे दिए थे। आरोप है कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी भूखंड का बैनामा नहीं कराया गया। इस पर महिला ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने उनके मारपीट की। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि महिला की तहरीर पर सोनू खारी और राहुल अधाना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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गांव मोरटा की राधेकृष्ण कॉलोनी निवासी आरती ने बताया कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी। युवक ने उसे एक भूखंड दिखाया, जो उसे पसंद आ गया। उसका सौदा साढ़े 11 लाख 500 रुपये में तय हुआ था। इसके एवज में उसने 10 लाख रुपये एडवांस दे दिए थे। आरोप है कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी भूखंड का बैनामा नहीं कराया गया। इस पर महिला ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने उनके मारपीट की। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि महिला की तहरीर पर सोनू खारी और राहुल अधाना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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