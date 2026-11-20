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गांव मोरटा की राधेकृष्ण कॉलोनी निवासी आरती ने बताया कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी। युवक ने उसे एक भूखंड दिखाया, जो उसे पसंद आ गया। उसका सौदा साढ़े 11 लाख 500 रुपये में तय हुआ था। इसके एवज में उसने 10 लाख रुपये एडवांस दे दिए थे। आरोप है कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी भूखंड का बैनामा नहीं कराया गया। इस पर महिला ने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने उनके मारपीट की। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि महिला की तहरीर पर सोनू खारी और राहुल अधाना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।