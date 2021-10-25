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गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर दोपहिया वाहनों के साथ पैदल आवाजाही भी प्रतिबंधित है, लेकिन इस नियम का पालन कराने में जिम्मेदार एजेंसियां नाकाम साबित हो रही हैं। बागू के पास सोमवार सुबह इसी लापरवाही ने एक ही परिवार की तीन जिंदगियां छीन लीं। पैदल डीएमई पार कर रहे मथुरा निवासी दंपती और उनके बेटे को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। दंपती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल बेटे की मैक्स अस्पताल में मौत हुई।एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की बागू कॉलोनी में रहने वाले नरेश कुमार की बेटी प्रियंका की शादी 21 नवंबर को थी। इसमें शामिल होने के लिए उनके मौसा मथुरा के कोसीकलां क्षेत्र के गांव धेगांव निवासी हरलाल (55), उनकी पत्नी गुड्डो (50) और बेटा तेजवीर (21) 21 नवंबर को बागू कॉलोनी आए थे।सोमवार सुबह तीनों मथुरा लौटने के लिए निकले थे। इसी दौरान बागू के पास एचपी पेट्रोल पंप के सामने डीएमई पार करते समय डासना की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दंपती करीब पांच मीटर दूर जा गिरे, जबकि तेजवीर उछलकर डिवाइडर से जा टकराया।मौके पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मियों ने तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने हरलाल और गुड्डो को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में तेजवीर को वैशाली स्थित मैक्स अस्पताल रेफर किया गया, जहां पहुंचते ही उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक स्कॉर्पियो छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।घटनास्थल के पास बैरिकेडिंग हटाई, पत्थरों के बीच छोड़ दी जगहप्रत्यक्षदर्शियों और यातायात पुलिसकर्मियों के मुताबिक, हादसे वाली जगह पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा है। इसके लिए कार्यदायी संस्था ने एक्सप्रेसवे के किनारे लगी पत्थर की बैरिकेडिंग हटा दी है। उनकी जगह करीब तीन-तीन फीट की दूरी पर पत्थर लगाए गए हैं। इनके बीच पर्याप्त जगह होने के कारण लोग आसानी से निकलकर एक्सप्रेसवे पार कर लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इसके बावजूद आवाजाही रोकने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। पत्थरों के बीच जाल लगा होता तो लोग इस रास्ते से नहीं निकल पाते।आठ माह पहले हुई थी तेजवीर की शादी, पत्नी चार माह की गर्भवतीहरलाल के दामाद मदन ने बताया कि तेजवीर उनका छोटा साला था। आठ माह पहले ही उसकी शादी कोसीकलां क्षेत्र के गांव टुमेरा निवासी पूनम से हुई थी। पूनम चार माह की गर्भवती है। तेजवीर मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था, जबकि हरलाल किसानों के खेतों में काम करते थे। हादसे ने पूनम से उसका जीवनसाथी छीन लिया। परिवार में खुशियों की जगह मातम पसरा है।बेटी ने रोका था, शाम को साथ चलने की कही थी बातमदन ने बताया कि वह भी पत्नी रीनू के साथ शादी में शामिल होने आए थे। सोमवार सुबह जब हरलाल, गुड्डो और तेजवीर घर लौटने लगे तो रीनू ने उन्हें रोकते हुए कहा था कि शाम को सभी साथ चलेंगे, लेकिन गुड्डो ने गांव में जरूरी काम होने की बात कहकर सुबह ही निकलने का फैसला किया। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर लौटने का यह सफर परिवार के तीन सदस्यों की आखिरी यात्रा बन जाएगा।पांच साल पहले दो बेटियों को खोयादामाद मदन ने बताया कि हरलाल की छह संतानों में दो बेटे और चार बेटियां थीं। पांच साल पहले वर्ष 2021 में उनकी दो शादीशुदा बेटियों की मौत हो गई थी। परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि सोमवार को सड़क हादसे ने छोटे बेटे तेजवीर के साथ हरलाल और उनकी पत्नी की जिंदगी भी छीन ली। अब परिवार में बड़े बेटे राजेश कुमार के अलावा दो बेटियां रीनू और इंदिरा बची हैं। तीनों विवाहित हैं। दो बेटियों को खोने के बाद परिवार ने किसी तरह खुद को संभाला था, लेकिन इस हादसे ने उन्हें फिर गहरे सदमे में डाल दिया है। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा है।कोटलोगों के हाईवे और एक्सप्रेसवे को पार करने के लिए एफओबी और अंडरपास बनाए गए हैं। बावजूद इसके कई स्थानों पर लोग डिवाइडर लांघकर या कूदकर डीएमई पर चले जाते हैं। जहां हादसा हुआ वहां डीवाइडर के टूटने की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो इसको ठीक कराया जाएगा।-अरविंद कुमार, परियोजना निदेशक एनएचएआई