Ghaziabad News: कुत्तों के आतंक से मिलेगी राहत, शेल्टर होम को शासन की हरी झंडी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:17 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:17 PM IST
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गाजियाबाद। कॉलोनियों और हाईराइज सोसाइटियों में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या के बीच राहत की उम्मीद जगी है। शहर में आवारा और आक्रामक कुत्तों को रखने के लिए प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण को शासन से मंजूरी मिल गई है। नगर निगम की ओर से इसके लिए मेवला गिरी में पहले ही जमीन चिह्नित की जा चुकी है। अब परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
नगर निगम के उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि योजना के अनुसार शेल्टर होम में करीब पांच हजार कुत्तों को रखने की क्षमता होगी। इसकी डीपीआर बनाने से लेकर निर्माण तक की जिम्मेदारी जल निगम की एजेंसी सीएंडडीएस को दी गई है।
उन्होंने बताया कि डीपीआर में शेल्टर होम की क्षमता, चहारदीवारी, शेड, कुत्तों के भोजन-पानी की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं का खाका तैयार किया जाएगा। इसमें कुत्तों के टीकाकरण, नसबंदी और बीमार या घायल कुत्तों के इलाज की व्यवस्था भी शामिल होगी। डीपीआर और बजट तैयार होने के बाद प्रस्ताव अंतिम वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। बजट आवंटित होने के बाद निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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शहर के इंदिरापुरम, राजनगर एक्सटेंशन, क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, कविनगर, विजयनगर और शास्त्रीनगर समेत कई इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कई बार आक्रामक कुत्तों को पकड़ने के बाद उन्हें रखने के लिए उचित जगह नहीं होने से नगर निगम के सामने भी समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में शेल्टर होम बनने से पकड़े गए आक्रामक, बीमार और घायल कुत्तों को रखने की व्यवस्था हो सकेगी।
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नगर निगम के उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि योजना के अनुसार शेल्टर होम में करीब पांच हजार कुत्तों को रखने की क्षमता होगी। इसकी डीपीआर बनाने से लेकर निर्माण तक की जिम्मेदारी जल निगम की एजेंसी सीएंडडीएस को दी गई है।
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उन्होंने बताया कि डीपीआर में शेल्टर होम की क्षमता, चहारदीवारी, शेड, कुत्तों के भोजन-पानी की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं का खाका तैयार किया जाएगा। इसमें कुत्तों के टीकाकरण, नसबंदी और बीमार या घायल कुत्तों के इलाज की व्यवस्था भी शामिल होगी। डीपीआर और बजट तैयार होने के बाद प्रस्ताव अंतिम वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। बजट आवंटित होने के बाद निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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शहर के इंदिरापुरम, राजनगर एक्सटेंशन, क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, कविनगर, विजयनगर और शास्त्रीनगर समेत कई इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कई बार आक्रामक कुत्तों को पकड़ने के बाद उन्हें रखने के लिए उचित जगह नहीं होने से नगर निगम के सामने भी समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में शेल्टर होम बनने से पकड़े गए आक्रामक, बीमार और घायल कुत्तों को रखने की व्यवस्था हो सकेगी।