विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नगर निगम के उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि योजना के अनुसार शेल्टर होम में करीब पांच हजार कुत्तों को रखने की क्षमता होगी। इसकी डीपीआर बनाने से लेकर निर्माण तक की जिम्मेदारी जल निगम की एजेंसी सीएंडडीएस को दी गई है।उन्होंने बताया कि डीपीआर में शेल्टर होम की क्षमता, चहारदीवारी, शेड, कुत्तों के भोजन-पानी की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं का खाका तैयार किया जाएगा। इसमें कुत्तों के टीकाकरण, नसबंदी और बीमार या घायल कुत्तों के इलाज की व्यवस्था भी शामिल होगी। डीपीआर और बजट तैयार होने के बाद प्रस्ताव अंतिम वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। बजट आवंटित होने के बाद निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।शहर के इंदिरापुरम, राजनगर एक्सटेंशन, क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, कविनगर, विजयनगर और शास्त्रीनगर समेत कई इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कई बार आक्रामक कुत्तों को पकड़ने के बाद उन्हें रखने के लिए उचित जगह नहीं होने से नगर निगम के सामने भी समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में शेल्टर होम बनने से पकड़े गए आक्रामक, बीमार और घायल कुत्तों को रखने की व्यवस्था हो सकेगी।