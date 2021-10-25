Ghaziabad News: मंडी में फलों और सब्जियों की रिकॉर्ड बिक्री, कारोबार में आई तेजी

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साहिबाबाद। छठ महापर्व के चलते मंडी में फलों और सब्जियों के कारोबार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। पर्व पर पूजा और प्रसाद के लिए जरूरी फल-सब्जियां खरीदने के लिए शनिवार सुबह से ही मंडी में श्रद्धालुओं और व्यापारियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कारोबार के आंकड़ों के अनुसार, एक दिन में 1964.5 क्विंटल से अधिक फलों और 1608.4 क्विंटल सब्जियों की बिक्री हुई।मंडी इंस्पेक्टर मनीष ने बताया कि सबसे अधिक मांग पपीते की रही। एक दिन में 1305 क्विंटल पपीते की बिक्री दर्ज की गई। इसके अलावा पूजा में इस्तेमाल होने वाले अन्य फलों की भी खूब खरीदारी हुई। वहीं सब्जियों में लौकी की सबसे अधिक मांग रही। मंडी से 77.4 क्विंटल लौकी की बिक्री हुई। छठ पूजा में लौकी का विशेष महत्व होने के कारण इसकी खरीदारी के लिए भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे।पूजा सामग्री की दुकानों पर भी भीड़फलों और सब्जियों के साथ ही छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की दुकानों पर भी सुबह से खरीदारों की भीड़ लगी रही। नारियल, गन्ना, केला, सूप, दउरा और अन्य पूजन सामग्री की खरीदारी की गई। पर्व के चलते फुटकर विक्रेताओं और थोक कारोबारियों दोनों के व्यापार में तेजी रही। व्यापारी संतोष कुमार ने बताया कि छठ पर्व के कारण मंडी में फलों और सब्जियों की मांग सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ गई। बाजार में दिनभर खरीदारी का सिलसिला जारी रहा।इनसेटफल आवक सब्जी अवाकअमरूद 944 लौकी 77.4पपीता 1305केला 202 खीरा 158संतरा 751 गोभी 742किन्नू 50 मूली 99चीकू 2 सेम 30अंगूर 2 कद्दू 60परवल 20जिमिकंद 12साग 196कटहल 5मटर 14गाजर 45भिंडी 50बैंगन 75लोविया 10नोट- सब्जी और फलों की आवक क्विंटल में दी गई है।